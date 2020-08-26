بطولة فرنسا: مرسيليا يمدّد عقد مانداندا حتى 2024

باسكال غويو ا ف ب/ارشيف

حارس مرسيليا ستيف مانداندا في مباراة ودية ضد نيم في 9 اب/اغسطس 2020

إعلان اقرأ المزيد

مرسيليا (أ ف ب)

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي الاربعاء تمديد عقد حارسه "الايقوني" ستيف مانداندا لثلاثة مواسم إضافية حتى 2024، ليضمن بقاء كادر جديد بعد تمديد عقد لاعب الوسط دميتري باييت حتى 2024 في حزيران/يونيو الماضي.

ويُعد "إيل فينومينو (الظاهرة)" البالغ 35 عاما، اكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع مرسيليا (549).

وصل الى النادي المتوسطي من لوهافر (درجة ثانية) في عام 2007، ومذذاك الوقت ترك الفريق في موسم 2017 فقط للعب مع كريستال بالاس الانكليزي.

قال النادي في بيان "خاض ستيف مانداندا في 25 اب/اغسطس 2007 مباراته الاولى مع مرسيليا على أرض كاين. بعد 13 عاما ويوم واحد، في 26 اب/اغسطس 2020، مدد الحارس الايقوني عقده مع الفريق الاولمبي (مرسيليا) لثلاثة مواسم إضافية".

احرز مانداندا مع مرسيليا لقب الدوري الفرنسي في 2010، كأس الرابطة بين 2010 و2012، وخاض نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 2018 عندما خسر امام أتلتيكو مدريد الاسباني.

احرز في العام 2018 لقب كأس العالم، عندما كان حارسا ثانيا وراء هوغو لوريس، وحمل الوان المنتخب الفرنسي في 32 مباراة.

سيخوض الموسم المقبل مع فريقه دوري ابطال اوروبا، بعد حلول مرسيليا وصيفا في الدوري المحلي عند ايقاف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP