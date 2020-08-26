بيلاروسيا: المعارضة تيخانوفسكايا تقول للبرلمان الأوروبي إن الاحتجاجات في بلادها "ثورة سلمية"

سفيتلانا تيخانوفسكايا في مينسك. بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب 2020.

اعتبرت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الثلاثاء في خطاب أمام البرلمان الأوروبي أن الاحتجاجات في بلادها هي انتفاضة شعب خرج في "ثورة سلمية". ومنذ إعلانه الفوز بولاية سادسة، تدفق المتظاهرون إلى الشوارع بشكل يومي داعين الرئيس الذي يوصف بأنه "آخر ديكتاتور في أوروبا" إلى الرحيل. لكن لوكاشنكو رفض جميع الدعوات للتنحي أو إجراء انتخابات جديدة، وظهر الأحد حاملا بندقية رشاشة واصفا المتظاهرين "بالجرذان".

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قالت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الثلاثاء في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إن شعب بلادها انتفض في "ثورة سلمية".

ودخلت الحركة الاحتجاجية في بيلاروسيا يومها الـ17 بدون أن تظهر أي إشارة للرضوخ من جانب سلطة عقدت العزم على المضي في سياسة القمع.

David Sassoli: «Je demande au Président Loukachenko d'arrêter la violence et de libérer immédiatement ceux qui sont détenus. Les habitants de #Biélorussie ont le droit de manifester. L'usage de la force par les autorités doit avoir des conséquences selon le droit international.» https://t.co/8IqZpNpVCy — Parlement européen (@Europarl_FR) August 13, 2020

ومنذ إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشنكو فوزه بولاية رئاسية سادسة، تدفق المتظاهرون إلى الشوارع بشكل يومي للمطالبة باستقالته. ولم يثنهم المطر عن الخروج في مظاهرات جديدة الثلاثاء.

ونشر الرئيس البالغ من العمر 65 عاما والذي يوصف بأنه "آخر ديكتاتور في أوروبا" قواته الأمنية لتفريق الحشود التي تنادي برحيله، بعد ادعائه أنه حاز 80 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وهو ما لاقى استنكارا من المنظمات الحقوقية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وتطورت حملة القمع الأولية لتتحول إلى أخرى منظمة للضغط على المعارضين والموظفين الحكوميين لإجبارهم على التزام الصمت ومناصرة السلطة.

"ثورة سلمية قائمة"

وكشفت تيخانوفسكايا في خطاب عبر الفيديو أمام البرلمان الأوربي أن البلاد تشهد أوسع مظاهرات في تاريخها الحديث، جراء عنف الشرطة ورفضا لنتائج الانتخابات.

وقالت في خطابها الذي ألقته بالانكليزية "بيلاروسيا استيقظت. نحن لم نعد المعارضة بعد الآن، بل الغالبية. هناك ثورة سلمية قائمة". كما قالت "بيلاروسيا في أزمة وحالة اضطراب"، مضيفة "المتظاهرون السلميون يعتقلون بطريقة غير قانونية ويسجنون ويضربون. هذا يحدث في وسط أوروبا".

واعتقل العديد من أعضاء مجلس التنسيق المعارض الذي يطالب بانتخابات جديدة، كما استدعي البعض الآخر للتحقيق، وذلك بعد أن اتهمهم لوكاشنكو بمحاولة "الاستيلاء على السلطة".

وتم استدعاء الكاتبة المعارضة وحاملة جائزة نوبل للآداب سفيتلانا ألكسييفيتش، التي عينت عضوا في مجلس التنسيق، الأربعاء للتحقيق من قبل السلطات بصفتها شاهدة.

والثلاثاء استجوبت السلطات بافل لاتوشكو الدبلوماسي السابق والعضو الآن في المجلس كشاهد لثلاث ساعات.

وكشفت المعارضة هذا الأسبوع أن اثنين من أعضاء المجلس اعتقلا بتهمة تنظيم إضرابات غير قانونية، أحدهما سائق جرار زراعي حكم عليه بالسجن عشرة أيام الثلاثاء لانتهاكه قوانين الاحتجاجات وتجاهل أوامر الشرطة.

لوكاشنكو يصف المتظاهرين "بالجرذان"

ورفض لوكاشنكو كافة الدعوات للتنحي أو إجراء انتخابات جديدة. وظهر في فيديو رسمي الأحد وهو يصل إلى مقره حاملا بندقية رشاشة بعد جولة بطائرة مروحية فوق مناطق المظاهرات، حيث وصف المتظاهرين بأنهم "جرذان".

وقال نشطاء إن الموظفين في المؤسسات التابعة للدولة التي تعد معقلا لأنصار لوكاشنكو استمروا بإضراباتهم، ولكن على نطاق ضيق بسبب الضغوط التي مارستها السلطات عليهم للبقاء في وظائفهم.

وتجمع عشرات المدرسين أمام وزارة التربية الثلاثاء بعد تصريح لوكاشنكو هذا الأسبوع، بأن من شاركوا في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات يجب طردهم و"يجب ألا يكونوا في المدارس".

وأعلنت الشرطة الثلاثاء فتح ثلاث قضايا جنائية بعد أن تجمع الآلاف في ميدان الاستقلال في مينسك الاثنين احتجاجا على الانتخابات وعنف الشرطة.

وفي مقطع فيديو باللغة البيلاروسية نشر الثلاثاء، دعت تيخانوفسكايا إلى مزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مينسك، بينما خطط أنصار لوكاشنكو لمظاهرات مضادة في العاصمة.

دعم دولي للمتظاهرين

ودعت مجموعة من المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة إلى التحقيق في مزاعم التعذيب "الواسع النطاق والمنهجي" في مراكز الشرطة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين البيلاروسيين المتورطين بالتزوير المحتمل للانتخابات وتفريق المحتجين. وقال مسؤول أوروبي كبير الثلاثاء إن قائمة المستهدفين قد تضم ما يصل إلى 20 مسؤولا.

وأكدت تيخانوفسكايا الثلاثاء أن الاحتجاجات في بيلاروسيا ليست مع أو ضد روسيا أو أوروبا، واصفة المظاهرات بأنها "ثورة ديمقراطية".

والتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون هذا الأسبوع تيخانوفسكايا في ليتوانيا، ووصفها بأنها "امرأة مؤثرة للغاية".

وبعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو الثلاثاء، أدان بيغون "استخدام العنف ضد الشعب البيلاروسي". وقالت السفارة الأمريكية إنه "أعرب عن دعمه لسيادة بيلاروسيا وحق الشعب في تقرير مصيره".

واتهم لوكاشنكو قوات حلف شمال الأطلسي بالتعبئة في بولندا وليتوانيا المجاورة، وأمر جيشه بالبقاء في حالة تأهب قصوى.

في المقابل، حض الأوروبيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدعوة لحوار بين لوكاشنكو والمعارضة، لكن الكرملين حذر أوروبا من التدخل.

فرانس24/ أ ف ب

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