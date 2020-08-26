تدريبات عسكرية مشتركة بين اليونان وقبرص وايطاليا وفرنسا في شرق المتوسط

اوزان كوسه ا ف ب/ارشيف

سفينة المسح الزلزالي التركية عروج ريس في اسطنبول في آب/أغسطس 2019

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اثينا (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان وفرنسا وايطاليا وقبرص ستجري تدريبات عسكرية من الاربعاء إلى الجمعة في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط حيث تصاعد التوتر بين اثينا وأنقرة مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان إن "قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط في إطار +مبادرة التعاون الرباعية (اس كيو ايه دي)+".

وأضاف المصدر نفسه أن هذه التدريبات ستجرى بين 26 و28 آب/أغسطس جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.

وأشار البيان إلى أن "التوتر وعدم الاستقرار في شرق المتوسط زادا من الخلافات حول القضايا بشأن المجال البحري (رسم الحدود والهجرات وتدفق اللاجئين...)".

وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق المتوسط في السنوات الماضية توترا شديدا بين انقرة واثينا اللتين تتنازعان على بعض المناطق البحرية.

وأرسلت تركيا منذ العاشر من آب/أغسطس سفينة رصد الزلازل "عروج ريس" ترافقها قوة بحرية، ما أثار غضب اليونان التي نشرت سفنا حربية في المنطقة.

وزار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي، اثينا وأنقرة الثلاثاء في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي، ودفعهما إلى الحوار حول ترسيم حدود المياه في المتوسط.

© 2020 AFP