تنقيب الغاز شرقي المتوسط: وضع "دقيق جدا" بين اليونان وتركيا والوساطة الألمانية تؤكد على أهمية الحوار

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الألماني هايكو ماس يحضران مؤتمرا صحفيا في أنقرة، تركيا، 25 أغسطس/ آب 2020.

أعلنت تركيا الثلاثاء عن نيتها إجراء محادثات مع اليونان في حال لم تفرض الأخيرة شروطا مسبقة، وذلك بشأن الخلاف حول التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط الذي دفع بالبلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي إلى إجراء مناورات عسكرية متقابلة. وأكد وزير الخارجية الألماني في زيارة إلى أثينا وأنقرة على ضرورة الحوار والالتزام بالشروط المحددة من القانون الدولي.

إعلان اقرأ المزيد

أعربت تركيا الثلاثاء عن استعدادها لإجراء محادثات مع اليونان على ألا تفرض شروطا مسبقة بشأن الخلاف حول التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط الذي دفع بالبلدين المنضويين في حلف شمال الأطلسي إلى إجراء مناورات عسكرية متقابلة.

وقبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين مقرر يومي الخميس والجمعة، حيث من المتوقع أن تضغط اليونان على التكتل لفرض عقوبات على منافستها التاريخية تركيا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على تويتر الثلاثاء صورا لفرقاطتين تركيتين تشاركان في عملية "درع البحر المتوسط" في البحر مع سفينة دعم إيطالية.

Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynlerimiz, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz’de 25 Ağustos 2020 tarihinde denizde akaryakıt ikmali yapmış ve işbirliği usulleri geliştirilmiştir. pic.twitter.com/Mg9HEaJ0S2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020

وساطة ألمانية

لكن دول الاتحاد الأوروبي تفضل تحاشي إثارة غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد زار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثينا وأنقرة في محاولة لتخفيف حدة التصريحات وإعادة المحادثات إلى مسارها.

فأوروبا تريد ضمان وصول آمن لها إلى احتياطات الغاز المكتشفة حديثا، فضلا عن استقرار كل من حلف شمال الأطلسي والمنطقة المضطربة برمتها، والتي تشمل مصر وليبيا التي تمزقها النزاعات.

ولم يتمكن ماس سوى من الحصول على وعود فاترة من المسؤولين اليونانيين والأتراك، الذين استمروا في التعبير عن الظلم اللاحق بهم في هذا الخلاف.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماس إن "تركيا مستعدة لحوار من دون شروط مسبقة من أجل تقاسم عادل" للثروات، وتدارك "لكن الأمر غير ممكن إذا فرضت اليونان شروطا مسبقة".

"تصرفوا بمنطق سليم"

أما وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس فقال بعد اجتماعه مع ماس إن أثينا "مستعدة للحوار، لكن هذا الحوار لا يمكن أن يتم في ظل التهديدات (التركية)".

وفي استكمال لمهمته المعقدة، أقر ماس بأن النزاع قد دخل مرحلة "دقيقة للغاية". إلا أنه قال "لا أحد يريد حلا عسكريا لهذه القضية (...) وهناك استعداد لدى الجانبين للحوار". "تصرفوا بمنطق سليم".

الاتحاد الأوروبي يمتنع عن فرض عقوبات على تركيا

ويدعم الاتحاد الأوروبي بكامل أعضائه مطالب اليونان البحرية، لكن التكتل امتنع حتى الآن عن فرض عقوبات شديدة على أنقرة خشية أن ينفذ أردوغان تهديده بإطلاق موجة هجرة جديدة باتجاه أوروبا.

وأثنى تشاوش أوغلو على جهود الوساطة الألمانية، لكنه قال إن أنقرة قامت ببادرة حسن نية عبر الإعلان عن تجميد نشاطاتها التنقيبية الشهر الماضي.

اتفاق مصر اليونان هو الذي دفع تركيا لإعادة التنقيب

وأضاف أن تركيا استأنفت نشاطها فقط عندما وقعت اليونان في 6 آب/أغسطس اتفاقا مع مصر لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في انتهاك صريح للنوايا الحسنة. وأقر البرلمان المصري هذا الاتفاق الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يقره البرلمان اليوناني الأربعاء.

وقال أوغلو "أود أن أنصح اليونان بالتخلي عن تصرفها المؤذي"، محذرا "تصرفوا بمنطق سليم" لأن تركيا جاهزة "للقيام بما يلزم بدون أي تردد".

وقررت تركيا الأحد تمديد مهمة سفينتها المخصصة للأبحاث والاستكشاف "عروج ريس" لأربعة أيام تنتهي الخميس، ما دفع باليونان إلى اتخاذ قرار بالمضي بمناوراتها البحرية في مكان مجاور.

وأجرت اليونان تدريبات مع القوات الأمريكية جنوب جزيرة كريت، وتخطط لمزيد من المناورات الحربية مع القوات الجوية الإماراتية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك