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تونس: إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب تثير الجدل

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

شكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس المعفى شوقي طبيب من ساندوه، في أول تعليق له بعد إقالته، معتبرا أن "المعركة" تتجاوز شخصه، فيما استنكرت هيئات عمومية ومدنية القرار. وفي هذا الشأن، قال مراسل فرانس24 في تونس إن "ملف هيئة مكافحة الفساد ما زال مفتوحا بالرغم من قرار إقالة شوقي طبيب وصدوره في الجريدة الرسمية". وأضاف نور الدين مباركي "نحو خمسة وعشرين منظمة وجمعية دولية أعلنت مساندة طبيب واعتبرت أن الإقالة تأتي في إطار منطق التشفي وتصفية الحسابات وأنها غير قانونية".