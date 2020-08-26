دعوات غربية لإجراء تحقيق كامل وشفاف في "تسميم" المعارض الروسي ألكسي نافالني

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بإجراء تحقيق كامل وشفاف في "تسميم" المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني، بعد أن كشفت السلطات الألمانية الاثنين عن آثار للتسمم في جسمه. من جهته، دعا حلف شمال الأطلسي وفرنسا والولايات المتحدة والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، موسكو التي اعتبرت أن هذه "الاستنتاجات متسرعة" إلى كشف الحقيقة.

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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في محاولة تسميم معارض الكرملين البارز ألكسي نافالني.

وقال المسؤول البريطاني المحافظ في تغريدة على تويتر "صدم تسميم ألكسي نافالني العالم. المملكة المتحدة تعرب عن تضامنها معه ومع أسرته. نحتاج إلى تحقيق كامل وشفاف في ما حدث".

وأكد جونسون أن "مرتكبي (هذا الفعل) يجب أن يحاسبوا وستنضم المملكة المتحدة إلى الجهود الدولية لضمان تحقيق العدالة".

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020

من جانبه، دعا حلف شمال الأطلسي وفرنسا والولايات المتحدة والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، موسكو إلى كشف الحقيقة، بعد أن خلص الأطباء الألمان الذين عالجوا نافالني في برلين الاثنين إلى وجود "آثار تسمم" لديه.

كما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الاثنين موسكو إلى إجراء "تحقيق شفاف ومستقل في تسميم" المعارض نافالني.

وقال بوريل في بيان "من الضروري أن تبدأ السلطات الروسية بدون تأخير تحقيقا مستقلا وشفافا في تسميم نافالني". مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة ما يبدو أنه اعتداء على حياة نافالني"، مشددا على أن "الشعب الروسي والمجتمع الدولي يطالبان بجلاء ملابسات تسميم نافالني. يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

It is imperative that Russian authorities initiate an independent and transparent investigation on the poisoning of @navalny. Russian people, as well as the international community, are demanding the facts. Those responsible must be held to account https://t.co/cDmoqxMaFF — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2020

في المقابل، اعتبر الكرملين أن هذه الاستنتاجات متسرعة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي مادة سامة تشير إلى حدوث جريمة. كما أكد الأطباء الروس الذين عالجوه في سيبيريا أنهم لم يعثروا في جسمه على أي أثر للتسمم.

وكانت ألمانيا قد كشفت الاثنين أن المعارض البارز للكرملين تعرض للتسميم، ودعت روسيا إلى محاكمة المسؤولين عن ذلك.

وأدخل نافالني، العدو اللدود للكرملين الذي يعمل على كشف الفساد بين النخب، في 20 أغسطس/آب في العناية المركزة في مستشفى في مدينة أومسك، بعد أن فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو.

وبقي نافالني يومين في سيبيريا قبل أن يتم نقله إلى ألمانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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