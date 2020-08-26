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رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد لأرباب الشركات دعمهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

نص : كاميليا مقرون | فيديو : كاميليا مقرون 4 دقائق

تعتزم الحكومة الفرنسية تخفيض الضرائب على الإنتاج بدءا من العام المقبل، ودعم الشركات في مواجهة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا. وفي هذا السياق قالت موفدة فرانس24 إلى الجامعة الصيفية في باريس، حيث التقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس ممثلي جمعيات أرباب الشركات، "طالب رئيس جمعية أرباب العمل بدعم الحكومة للشركات من أجل إنعاش الاقتصاد في ظل جائحة كورونا" وأضافت كاميليا مقرون "من جانبه، قال رئيس الحكومة إن الأولوية اليوم هي إنجاح الدخول الاجتماعي ومساندة الشركات والقطاعات التي عانت من الأزمة.. مؤكدا استمرار إجراء البطالة الجزئية لمدة عامين، ومعلنا عن مبلغ 100 مليار يورو لخفض الدين وإنعاش الاستثمار".