رئيس الوزراء الفرنسي يدعو مواطنيه الى التحلي بالمسؤولية ووضع الكمامات لمواجهة الوباء

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رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يغادر قصر الإليزيه بعد أول جلسة حكومية يرأسها في باريس في 7 تموز/يوليو 2020

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باريس (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الأربعاء الفرنسيين إلى التحلي بـ"روح المسؤولية" لوضع الكمامات متمنياً أن "يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء" الذي لا يزال يتفشى في البلاد.

وقال كاستيكس عبر إذاعة "فرانس انتر"، "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شيء، تتحمل قسطها من المسؤولية (...) لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء"، في وقت سجّلت فرنسا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضاف أنه ليس هناك "ما يثير الذعر، لم نعد إلى الوضع الذي كنا فيه (...) خلال شهر نيسان/أبريل أو أيار/مايو" لكن "ترون جيداً أن أمراً ما يحدث".

وأكد كاستيكس أنه "ليس ثمة أي عنصر على حدّ علمي، يسمح بالقول إن كوفيد-19 قد تراجع بقوة" مشيراً إلى أن إعادة فرض عزل عام ليس "هدفاً".

وقبل بضعة أيام من عودة التلاميذ إلى المدارس، رفض رئيس الوزراء الدعوات إلى تعميم توزيع كمامات مجانية في المدارس مؤكداً أن "أي دولة في العالم" لم تتخذ مثل هذا التدبير.

وذكر بأن الأشخاص الضعفاء لأسباب صحية أو مادية، سيستفيدون من المجانية.

وقال "لن ندفع (ثمن) كمامات لعائلات لا تحتاجها على الإطلاق"، في وقت سيصبح وضع الكمامات إلزامياً للتلاميذ الفرنسيين اعتباراً من الثلاثاء المقبل، موعد استئناف الدروس.

وأكد رئيس الوزراء أن خطة الانعاش الاقتصادي بقيمة مئة مليار يورو ستُقدم الخميس في الثالث من أيلول/سبتمبر، بعد أن كان مقرراً أن تُقدم الثلاثاء الماضي.

ولفت كاستيكس إلى أن قطاع الثقافة الذي تضرر كثيراً جراء الأزمة، سيستفيد من "هبة استثنائية" بقيمة ملياري يورو.

© 2020 AFP