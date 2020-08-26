ريبورتاج: شبح الخوف من الاغتيال يطارد المتظاهرين المرابطين بساحة التحرير في بغداد

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : إبراهيم صالح 3 دقائق

خيم الخوف على ساحة التحرير، بوسط العاصمة بغداد حيث حركة الاعتصام الرئيسية، على خلفية سلسلة من الاغتيالات التي تجاوزت الـ12 محاولة قتل عمد واغتيال صريح طالت نشطاء شباب ولم يتم بعد نسبها رسميا إلى أي جهة. ويشعر المحتجون أنهم محاصرون داخل خيامهم في الساحة التي باتوا يخافون الخروج منها خشية تعرضهم للاغتيال كما حدث مع غيرهم. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد تعهد في أكثر من مناسبة بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين. وترى الجمعيات الحقوقية ومفوضية حقوق الإنسان العراقية أنه في حال عدم الوفاء بهذا التعهد فقد يواجه الشارع العراقي حالة من الانفلات الأمني.