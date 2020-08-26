قتيلان بولاية ويسكونسن الأمريكية في اليوم الثالث من احتجاجات ضد عنصرية شرطة

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متظاهر أمام عربة مصفحة في كينوشا، ويسكونسن في 26 أغسطس 2020، في الليلة الثالثة من الاحتجاجات المنددة بإطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عامًا.

قتل شخصان بالرصاص مساء الثلاثاء في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأمريكية أثناء احتجاجات لمئات المتظاهرين لليلة الثالثة على التوالي للتنديد بقتل جايكوب بليك الأمريكي من أصول أفريقية. وصرحت شرطة المدينة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر بليك وهو يقتل بسبع رصاصات أطلقها عليه ضابط شرطة أبيض من مسافة قريبة.

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فتحت شرطة كينوشا بولاية ويسكنسن الأمريكية تحقيقا في مقتل شخصين بالرصاص مساء الثلاثاء بعد اشتباك مجموعات عدة خلال احتجاجات على إطلاق شرطي النار على رجل أسود.

ووقعت أعمال العنف في الوقت الذي سار فيه مئات المتظاهرين لليلة ثالثة غضبا بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر جايكوب بليك فيما يطلق عليه النار من مسافة قريبة شرطة أبيض في كينوشا الأحد.

وأثار إطلاق الشرطة النار الأخير على أمريكي من أصل إفريقي غضبا واحتجاجات في مدن أمريكية بما فيها نيويورك ومينيابوليس كجزء من تحركات "حياة السود تهم" الضخمة.

التحقيق "جار"

وقالت إدارة شرطة كينوشا إن الشرطة استجابت إلى جانب وكالات أمنية أخرى، لبلاغات تفيد بحوادث إطلاق النار ووقوع العديد من الضحايا.

وأوضحت إدارة الشرطة في تغريدة على تويتر "أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين ونقل آخر أصيب بطلقة نارية إلى المستشفى لكن حياته ليست بخطر" مضيفة أن التحقيق "جار".

⚠️CIVIL UNREST ADVISORY⚠️



Kenosha County has declared a State of Emergency curfew for 8PM tonight, August 25th. Citizens need to be off the streets for their safety. Curfew will be enforced. — Kenosha Police Dept. (@KenoshaPolice) August 26, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو في وقت سابق مصابين جالسين على الأرض وأشخاصا يركضون في شوارع كينوشا في ولاية ويسكنسن.

وتابع بيان الشرطة "المحققون على علم بما تم تداوله من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الحادثة".

فرانس24/ أ ف ب

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