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ليبيا: هل يرتبط قرار حكومة الوفاق فرض حظر كامل للتجول بالاحتجاجات في طرابلس؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 6 دقائق

قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية فرض حظر كامل للتجول في البلاد على مدى 24 ساعة يوميا اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين، في تشديد للتدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا، لكن بالتزامن مع مظاهرات تشهدها طرابلس منذ أيام. وفي هذا السياق، قالت الصحافية لبنى يونس إن "قرار الحظر مرتبط بشكل مباشر بالاحتجاجات وهدفه وقف هذه المظاهرات لكن لم يستطيعوا تنفيذه لأن الشباب معظمهم في الميدان.. الجهات الأمنية تتابع الأمر بصمت دون أن تتدخل وتركت المتظاهرين". وأضافت "لا يوجد اختطاف للمتظاهرين بل اعتقال لمن تسبب في تدمير الممتلكات العامة حسب وزارة الداخلية".