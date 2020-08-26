ميسي لم يبلغ برشلونة بعدم حضور التدريبات (مسؤول)

مهاجم وقائد برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب الصافرة النهائية للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في لشبونة في 24 آب/أغسطس 2020.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أعلن المدير الرياضي لنادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم رامون بلانيس الأربعاء أن النجم والقائد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يبلغ إدارة النادي الكاتالوني بـ"عدم الحضور إلى التدريبات"، مؤكدا أن البحث جار "عن أفضل حل للنادي ولميسي" في قضية الانفصال بينهما.

وقال بلانيس الذي تولى المنصب خلفا للفرنسي إريك أبيدال المقال الأسبوع الماضي، خلال تقديم الوافد الجديد البرتغالي ترينكاو والذي طغى عليه تماما إعلان الثلاثاء عن رغبة ميسي في الرحيل أن "ميسي لم يبلغنا بأنه لن يحضر للتدريب (اجتياز فحص فيروس كورونا المستجد يوم الأحد قبل استئناف التدريبات يوم الاثنين)".

وأضاف خلال المؤتمر الافتراضي "لكن كل المحادثات ستبقى بين الطرفين (النادي واللاعب) ولن نتحدث بشأن ما يقال احتراما، لأننا نضع كل جهودنا في هذا الحوار".

وتابع "يجب أن يكون هناك احترام كبير لميسي ولتاريخه. لا نفكر في أي بند لفسخ عقده. زواج ميسي وبرشلونة جلب الكثير للطرفين (النادي واللاعب)، الكثير من الفرح للجماهير. وداخليا، نعمل على إقناع ميسي، لإيجاد أفضل حل لبرشلونة ولميسي".

وأردف قائلا "هذه ليست مشاجرة بين ميسي وبرشلونة، ولا يستحق أي منهما ذلك. نحن نعمل على بناء برشلونة بعقلية الفائز. لا يوجد انقسام داخل النادي على ليو (ميسي). كل من يعرف كرة القدم يريده أن يبقى هنا ليفوز مرة أخرى. إنه لاعب فائز".

وأبرز "نرى ميسي كلاعب في برشلونة. اليوم وصل ترينكاو، ونأمل أن ينتصر إلى جانب ميسي. لقد أعاد برشلونة بناء صفوفه عدة مرات في تاريخه، ودائما عاد بقوة. فكرتنا هي القيام بذلك مرة أخرى، حول أفضل لاعب في العالم"، مشيرا إلى أنه لم يفقد الأمل في الإبقاء على النجم ميسي في صفوف النادي.

© 2020 AFP