ميلانيا ترامب تتعاطف مع المهاجرين وذوي ضحايا فيروس كورونا في الليلة الثانية لمؤتمر الحزب الجمهوري

في الليلة الثانية من مؤتمر الحزب الجمهوري، ألقت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب الثلاثاء خطابا من حديقة البيت الأبيض، أظهرت من خلاله، دعما لزوجها وأشادت بأدائه وسط الانتقادات لإدارته لأزمة فيروس كورونا. وحاولت ميلانيا مواساة المهاجرين واللاجئين مستشهدة بقصة وصولها إلى الولايات المتحدة "أرض الفرص".

إعلان اقرأ المزيد

استطاعت السيدة الأمريكية الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، أن تكسب ود الأمريكيين، حين تحدثت في الليلة الثانية من مؤتمر الحزب الجمهوري، عن قصة وصولها إلى الولايات المتحدة لتلقي الضوء على قضية المهاجرين والمساواة.

وفي خطاب ألقته من حديقة البيت الأبيض، أضفت ميلانيا ترامب لمسة ألطف على حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا لولاية ثانية وذكرت بقصة وصولها إلى الولايات المتحدة.

ووباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة نحو 178 ألف أمريكي وألحق أضرارا كبرى بالاقتصاد، لم يذكر كثيرا من قبل خطباء آخرين أمام مؤتمر الحزب الجمهوري حتى من قبل الرئيس الأمريكي نفسه.

صلوات

وبدأت ميلانيا ترامب خطابها بتقديم الصلوات "للمرضى والذين يعانون" قائلة "أقدم كل تعاطفي مع كل شخص فقد عزيزا". وقالت عارضة الأزياء السلوفينية السابقة البالغة 50 عاما "منذ آذار/مارس، تغيرت حياتنا بشكل جذري" مشيدة بالتدابير التي اتخذها الرئيس الأمريكي منذ بدء الأزمة.

وشكل هذا الاعتراف بحجم المأساة التي تعيشها الولايات المتحدة علامة فارقة في أجواء المؤتمر الذي طغت عليه الهجمات ضد سياسة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن التي يصفونها بأنها "يسارية راديكالية".

وأضافت ميلانيا ترامب من حدائق البيت الأبيض "أعلم أن الكثير من الناس قلقون، أريدكم أن تعلموا أنكم لستم بمفردكم"، مؤكدة أن دونالد ترامب سيفعل "كل ما في وسعه" للتغلب على هذا الوباء مشيدة بصفات زوجها القيادية. وتابعت "نحن نحتاج إلى أن يكون زوجي رئيسا لنا لمدة أربع سنوات أخرى... هو ليس سياسيا تقليديا. إنه لا يتحدث فقط، بل يحصل على نتائج".

وفي ترديد لهجمات الرئيس المتكررة على ما يسميه إعلام "الأخبار الكاذبة"، نددت ميلانيا بـ"النميمة" التي ينقلها الصحافيون والمعلومات الخاطئة.

وقبل عشرة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، كان خطاب زوجة دونالد ترامب الثالثة متوقعا أكثر لأنها لم تظهر كثيرا منذ بداية الحملة. ومنذ وصولها إلى البيت الأبيض، لم تقدم مثل هذا الخطاب الذي يأتي في صالح زوجها الذي يكبرها بـ24 عاما.

قصة مغادرتها سلوفينيا ووصولها إلى "أرض الفرص"

وفي محاولة للتخفيف من المشاعر المناهضة للمهاجرين خصوصا وأن الديمقراطيين يتهمون الرئيس باستغلالها، روت ميلانيا قصة مغادرتها سلوفينيا ووصولها إلى الولايات المتحدة قائلة "لقد سمعت على الدوام بمكان رائع اسمه أمريكا".

وأضافت أنه بعد عشر سنوات من إقامتها "في أرض الفرص" أصبحت مواطنة أميركية مشيرة إلى أن تلك "كانت من اللحظات التي تعتز بها في حياتها".

وعبر هذا الخطاب الذي قرأته ميلانيا من خلال شاشتين أمامها، ساعدت "السيدة الأولى" في نقل رسالة أكثر تعاطفا من تلك التي نقلها الحزب الديمقراطي حتى الآن.

وكان فريق حملة ترامب الانتخابية قد تحدث عن مؤتمر "متفائل ومبهج"، لكن وبنبرة قاتمة، أطلق الرئيس الأمريكي حملة إعادة انتخابه الاثنين مثيرا خطر "موت الحلم الأمريكي" إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات.

وقد سخر المرشح الديمقراطي المخضرم في السياسة الأمريكية جو بايدن الثلاثاء عبر فريق حملته، من مؤتمر "حزين وغير متماسك" ومليء بـ"الأكاذيب".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك