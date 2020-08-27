أيام قليلة بعد تفجر "القنبلة".. عالم كرة القدم يترقب بشغف تطورات مسلسل قرار ميسي مغادرة نادي برشلونة

لا يزال إعلان الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قراره المفاجئ بمغادرة برشلونة قبل عام من نهاية العقد الذي يربطه بناديه الأبدي، يطغى على أحداث كرة القدم عالميا. ويظل عشاق الكرة الساحرة ومتتبعوها يترقبون بشغف تطورات هذا المسلسل ومخلفاته المرتقبة على سوق الانتقالات الصيفية. وفيما تحاول إدارة "البارسا" إقناع "البرغوث" بالعدول عن قراره، أكدت تقارير صحفية في برشلونة وبوينس آيرس أن قرار اللاعب نهائي.

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في آخر فصول مسلسل قرار قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي مغادرة ناديه برشلونة قبل عام من نهاية عقده الساري لغاية 30 يونيو/حزيران 2021، أكدت صحيفة "سبورت" الصادرة في عاصمة كاتالونيا والمقربة من "البارسا" أن اللاعب العبقري سيحضر استئناف التدريبات مع زملائه الاثنين المقبل تحضيرا للموسم القادم.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO 🚨



Messi le comunicó al Barcelona que quiere abandonar el club. Se acogería a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada.https://t.co/N5V9ygBhle — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2020

لكن "سبورت" أكدت أن قراره نهائي، وإنما يسهر ميسي على احترام بنود عقده لتجنب أي عقبات قانونية تعارض نيته في الرحيل، فيما أشارت شبكة "تي واي سي" في بوينس آيرس المقربة من عائلة اللاعب أنه سيخضع للفحوصات الطبية الإجبارية قبل انطلاق الموسوم الكروي في إسبانيا.

وتوقعت "سبورت" أن تجنح إدارة نادي برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو في نهاية المطاف إلى التفاوض مع نجمها، رغم أنها ألمحت إلى نيتها الدخول في صراع قضائي لأجل إجبار ميسي على البقاء.

وثمة إشكال اختلف بشأنه كثيرون، بين من قال إن "البرغوث" محق في تفعيل ما يسمى "بند فسخ العقد من جانب واحد" والوارد في صفقة ارتباطه مع برشلونة ما دام أن الموسم استمر لغاية 23 أغسطس/آب بسبب فيروس كورونا، ومن قال إنه مخطئ إذ إن الأمر كان متاحا حتى العاشر من يونيو/حزيران (أي عشرة أيام بعد نهاية الموسم، كما كان مقررا قبل ظهور الوباء).

Et le plus beau but de l'histoire du Barça est...🥁🥁🥁 Le raid solitaire 'à la Maradona' de #Messi contre Getafe ! #BarçaBestGoalEver pic.twitter.com/Vv760MA3Yd — FC Barcelona (depuis 🏟) (@fcbarcelona_fra) March 28, 2019

وبغض النظر عن هذا البند المثير للجدل، لا يرجح المتتبعون للشأن الرياضي أن يدخل نادي برشلونة في معركة قضائية مع أفضل لاعب في تاريخه (وربما أفضل في تاريخ كرة القدم)، قاده إلى كسب عشرات الألقاب بينها أربع مرات دوري أبطال أوروبا (من أصل خمسة) وعشر مرات دوري "الليغا" الإسبانية.

وكيف تدخل إدارة "البارسا" في معركة قضائية مع رجل يتصدر قائمة هدافي النادي برصيد 634 هدفا في 731 مباراة، وهو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني 444 هدفا في 485 مباراة، واللاعب الأكثر تحقيقا للألقاب مع برشلونة (34)؟

ثم كيف ستقاضي رجلا وصل إلى المدينة الكاتالونية في سن 13 قادما من مسقط رأسه روزاريو، فتكفل (النادي) بعلاجه طفلا كان يعاني من مشاكل في النمو؟

كيف تدخل علنا في صراع مع لاعب خرافي فاز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات؟ رجل أمضى مسيرة كاملة مع ناد واحد، ويعيش مع عائلته في كاستيلديفيلس (إحدى ضواحي برشلونة الراقية) ووجد توازنا عائليا ومهنيا في إقليم كاتالونيا؟

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

فقد أصبح الفتى شابا والشاب رجلا، وتحول اللاعب إلى عبقري والعبقري إلى أسطورة، لكنه استاء لخيارات إدارة تراكمت على مدى مواسم وأدت إلى تراجع نفوذ برشلونة في أوروبا، وتخللتها خسارات مذلة آخرها الانتكاسة التاريخية 2-8 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وأفادت تقارير إعلامية في إسبانيا والأرجنتين أن البوادر الأولى لقرار ميسي مغادرة فريقه كانت في نهاية موسم 2018-2019 عقب الخسارة أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا 4-صفر. أما الفصل النهائي والحاسم فكان قرار المدرب الجديد رونالد كومان الاستغناء عن خدمات الهداف لويس سواريز، أقرب المقربين لميسي في الملعب وخارجه.

وبالتالي، يبدو أن ملامح رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة قد اكتملت وأحدثت زلزالا في عالم كرة القدم لتعد بهزات شديدة في سوق الانتقالات الصيفية.

#FCB 🔵🔴



💰 El club de Manchester pondría sobre la mesa dinero y jugadores para convencer al Barça



✅ Esperan que la entidad blaugrana se avenga a negociar una vez que Messi ha mostrado su deseo de irse https://t.co/iTwGwA48zg — Diario SPORT (@sport) August 26, 2020

وأجمعت الصحافة الرياضية الإسبانية والأرجنتينية والعالمية على أن محطة ميسي في حال تأكد رحيله ستكون مانشستر سيتي، النادي الوحيد الذي بإمكانه إتمام صفقة تقدر بـ 120 مليون يورو يضاف إليها مبلغ سنوي يقارب مائة مليون يورو.

وهناك رجل في مانشستر سيتي ينتظر بفارغ الصبر مجيئ "البرغوث"، وهو المدرب بيب غوارديولا الذي أشرف على تدريبات على برشلونة عندما كان ميسي وتشافي وإنييستا يسيطرون على إسبانيا وأوروبا على حد سواء.

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