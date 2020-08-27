استقالة مفوض التجارة الأوروبي بعد اتهامه بانتهاك تدابير احتواء فيروس كورونا

قدم مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان مساء الأربعاء استقالته من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه بانتهاك تدابير احتواء فيروس كورونا، إثر مشاركته في مأدبة عشاء في بلده إيرلندا. ولعب هوغان دورا محوريا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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أعلن مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان، الشخصية المحورية في مفاوضات بريكسيت، مساء الأربعاء استقالته من منصبه إثر اتهامات وجهت إليه بانتهاك تدابير احتواء جائحة كوفيد-19 من خلال مشاركته في مأدبة عشاء في بلده إيرلندا.

وقال هوغان في بيان "هذا المساء قدمت استقالتي كمفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة لرئيسة المفوضية الدكتورة أورسولا فون دير لاين". مضيفا "من الواضح أن الجدل المرافق لزيارتي الأخيرة إلى إيرلندا بات يصرف الانتباه بشكل متزايد عن عملي كمفوض للاتحاد الأوروبي، وسيقوض عملي في الأشهر الهامة المقبلة".

My statement of resignation, 26/08/20: https://t.co/Rj8arwq76T



🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇮🇪🇮🇪🇮🇪 — Phil Hogan (@PhilHoganEU) August 26, 2020

وفي هذا الإطار، قالت الحكومة الإيرلندية في بيان الثلاثاء إن هوغان انتهك ثلاث مجموعات من الإرشادات بشأن فيروس كورونا خلال رحلته الأخيرة إلى بلده الأم، على الرغم من أن المفوض نفسه أصر على أنه لم يخالف أي قانون.

ووفقا للبيان، انتهك هوغان الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد وصوله إلى إيرلندا ولم يقيد تحركاته داخل البلد الذي يفرض إجراءات إغلاق.

كما حضر هوغان حفل عشاء لنادي الغولف البرلماني في 19 أغسطس/آب، في انتهاك لقيود على الأعداد المشاركة في التجمعات الاجتماعية تم الإعلان عنها قبل 24 ساعة من العشاء للحد من تزايد الإصابات.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أنا ممتنة للمفوض فيل هوغان لعمله الدؤوب والناجح. أدعو الحكومة الإيرلندية لاقتراح مرشح أنثى وذكر. في غضون ذلك سيتولي نائبه فالديس دومبروفسكيس المهمة".

I am grateful to Commissioner @PhilHoganEU for his tireless & successful work @EU_Commission.



I invite the Irish government to propose a female and a male candidate. In the meantime, VP @VDombrovskis will assume responsibility for trade. pic.twitter.com/yRL5hE2ulG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 27, 2020

وشارك نحو 80 شخصا في العشاء بينهم وزير وقاض في المحكمة العليا وأعضاء في البرلمان الإيرلندي. وأدى التحقيق الذي تجريه الشرطة الإيرلندية في هذا التجمع إلى سلسلة من الاستقالات في صفوف السياسيين، بينهم وزير الزراعة دارا كالييري ونائب رئيس مجلس الشيوخ جيري باتيمر.

وكان هوغان قد رفض في البداية الاعتذار عن حضوره المناسبة قبل الكشف عن تفاصيل تحركاته في إيرلندا خلال الأسبوع الماضي. وتفاقمت الفضيحة بعد الكشف أيضا عن ضبطه من قبل شرطي إيرلندي لاستخدامه هاتفه أثناء القيادة.

وأعرب رئيس الحكومة الإيرلندي مايكل مارتن الأربعاء عن غضبه وانزعاجه حيال "الدرجة التي وصل إليها المفوض في تقويض ثقة العامة في الالتزام بالإرشادات الصحية".

1) I wish to apologise fully and unreservedly for attending the Oireachtas golf society dinner on Wednesday night last. — Phil Hogan (@PhilHoganEU) August 23, 2020

وقال هوغان في بيانه "لقد حاولت دائما الالتزام بجميع إجراءات كوفيد-19 في إيرلندا"، مضيفا "يؤسفني جدا أن تكون رحلتي إلى إيرلندا (...) قد تسببت بقلق وانزعاج".

فرانس24/ أ ف ب

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