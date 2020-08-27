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استقالة مفوض التجارة الأوروبي بعد اتهامه بانتهاك تدابير احتواء فيروس كورونا

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مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان في بروكسل. بلجيكا في 30 سبتمبر/ أيلول 2019.
مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان في بروكسل. بلجيكا في 30 سبتمبر/ أيلول 2019. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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قدم مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان مساء الأربعاء استقالته من منصبه بعد اتهامات وجهت إليه بانتهاك تدابير احتواء فيروس كورونا، إثر مشاركته في مأدبة عشاء في بلده إيرلندا. ولعب هوغان دورا محوريا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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أعلن مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان، الشخصية المحورية في مفاوضات بريكسيت، مساء الأربعاء استقالته من منصبه إثر اتهامات وجهت إليه بانتهاك تدابير احتواء جائحة كوفيد-19 من خلال مشاركته في مأدبة عشاء في بلده إيرلندا.

وقال هوغان في بيان "هذا المساء قدمت استقالتي كمفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة لرئيسة المفوضية الدكتورة أورسولا فون دير لاين". مضيفا "من الواضح أن الجدل المرافق لزيارتي الأخيرة إلى إيرلندا بات يصرف الانتباه بشكل متزايد عن عملي كمفوض للاتحاد الأوروبي، وسيقوض عملي في الأشهر الهامة المقبلة".

وفي هذا الإطار، قالت الحكومة الإيرلندية في بيان الثلاثاء إن هوغان انتهك ثلاث مجموعات من الإرشادات بشأن فيروس كورونا خلال رحلته الأخيرة إلى بلده الأم، على الرغم من أن المفوض نفسه أصر على أنه لم يخالف أي قانون.

ووفقا للبيان، انتهك هوغان الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد وصوله إلى إيرلندا ولم يقيد تحركاته داخل البلد الذي يفرض إجراءات إغلاق.

كما حضر هوغان حفل عشاء لنادي الغولف البرلماني في 19 أغسطس/آب، في انتهاك لقيود على الأعداد المشاركة في التجمعات الاجتماعية تم الإعلان عنها قبل 24 ساعة من العشاء للحد من تزايد الإصابات.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أنا ممتنة للمفوض فيل هوغان لعمله الدؤوب والناجح. أدعو الحكومة الإيرلندية لاقتراح مرشح أنثى وذكر. في غضون ذلك سيتولي نائبه فالديس دومبروفسكيس المهمة".

وشارك نحو 80 شخصا في العشاء بينهم وزير وقاض في المحكمة العليا وأعضاء في البرلمان الإيرلندي. وأدى التحقيق الذي تجريه الشرطة الإيرلندية في هذا التجمع إلى سلسلة من الاستقالات في صفوف السياسيين، بينهم وزير الزراعة دارا كالييري ونائب رئيس مجلس الشيوخ جيري باتيمر.

وكان هوغان قد رفض في البداية الاعتذار عن حضوره المناسبة قبل الكشف عن تفاصيل تحركاته في إيرلندا خلال الأسبوع الماضي. وتفاقمت الفضيحة بعد الكشف أيضا عن ضبطه من قبل شرطي إيرلندي لاستخدامه هاتفه أثناء القيادة.

وأعرب رئيس الحكومة الإيرلندي مايكل مارتن الأربعاء عن غضبه وانزعاجه حيال "الدرجة التي وصل إليها المفوض في تقويض ثقة العامة في الالتزام بالإرشادات الصحية".

وقال هوغان في بيانه "لقد حاولت دائما الالتزام بجميع إجراءات كوفيد-19 في إيرلندا"، مضيفا "يؤسفني جدا أن تكون رحلتي إلى إيرلندا (...) قد تسببت بقلق وانزعاج".

 

فرانس24/ أ ف ب

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