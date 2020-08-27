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الإعصار لورا يضرب سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية

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أضواء مدمرة تتأرجح بسبب مرور الإعصار لورا في بحيرة تشارلز، لويزيانا جنوب الولايات المتحدة في 27 أغسطس/ آب 2020
أضواء مدمرة تتأرجح بسبب مرور الإعصار لورا في بحيرة تشارلز، لويزيانا جنوب الولايات المتحدة في 27 أغسطس/ آب 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية الخميس وصول الإعصار لورا إلى سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات.

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ضرب الإعصار لورا الخميس سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، كما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وقال المركز الوطني للأعاصير في آخر حصيلة نشرها عند الساعة الأولى (06,00 ت غ) إن "الإعصار البالغ الخطورة لورا من الدرجة الرابعة ضرب البر بالقرب من كاميرون في لويزيانا" ترافقه رياح سرعتها 240 كلم في الساعة.

ويشير المركز الذي يتخذ مقرا له في فلوريدا إلى "عاصفة كارثية" و"رياح عاتية" وفيضانات مفاجئة في بعض مناطق لويزيانا".

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه بعد 15 عاما على الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز، يمكن أن يدرج لورا على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة. 

 فرانس24/ أ ف  ب

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