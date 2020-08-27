الدوري الأميركي للمحترفين: اللاعبون يصوّتون لصالح استكمال الـ"بلاي أوف"

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ميامي (أ ف ب)

صوّت لاعبو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس لصالح استكمال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بحسب ما أفادت التقارير، وذلك بعدما كان هناك توجه للانسحاب احتجاجا على اطلاق الشرطة النار على رجل اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك.

وكشفت شبكة "أي أس بي أن" وموقع "ذي أثلتيك" أن اللاعبين الذين اجتمعوا الخميس في أورلاندو حيث يستكمل الموسم في "فقاعة" وورلد ديزني بولاية فلوريدا بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19""، اتفقوا على استكمال الموسم الذي توقف ليوم واحد الأربعاء بعد أن قرر ميلووكي باكس عدم خوض مباراته ضد أورلاندو ماجيك في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

واتخذت رابطة الدوري بعدها قرار إرجاء مباراتين أخريين مقررتين الأربعاء بين هيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر من جهة، ولوس أنجليس ليكرز وبورتلاند ترايل بلايزرز.

وأفادت وسائل إعلام عدة، بينها "إي إس بي إن" و"ذي أثلتيك"، أن لوس أنجليس ليكرز وجاره اللدود لوس أنجليس كليبرز، أبرز المرشحين للتتويج بلقب الموسم الحالي إلى جانب ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز حامل اللقب، أعربا عن رغبتهما بالانسحاب خلال اجتماع طارىء شاركت فيه جميع الفرق التي لا تزال تخوض الدور الأول من الـ"بلاي أوف في "فقاعة" أورلاندو.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن الفرق الـ11 الأخرى تفضل مواصلة الموسم.

لكن موقع "ذي أثلتيك" أفاد الخميس أن ليكرز وكليبرز قررا مواصلة الموسم الذي توقف لأشهر طويلة منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يستأنف الشهر الماضي بصيغة استثنائية وفي مكان واحد ضمن مجمع وورلد ديزني بغياب الجمهور.

© 2020 AFP