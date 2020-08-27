الشرطة الموريتانية تطلق سراح الرئيس السابق وتمنعه من مغادرة نواكشوط بعد استدعائه للتحقيق

صورة أرشيفية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز. رويترز/ أرشيف

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أطلقت الشرطة الموريتانية الأربعاء سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومنعته من مغادرة العاصمة نواكشوط بعد أن استدعته في وقت سابق لاستجوابه. وقال تقي الدين ولد أيده محامي الرئيس السابق إن ولد عبد العزيز لم يجب على الأسئلة الموجهة إليه ولم يوقع حتى محضر الاستجواب. وكان ولد عبد العزيز قد مثل بداية شهر يوليو/تموز الماضي أمام لجنة تحقيق برلمانية للإدلاء بإفادة حول "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).