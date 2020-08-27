بطولة فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يبدأ حملته نحو اللقب الرابع بمواجهة دزومهور

اندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

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نيويورك (أ ف ب)

يبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، حملته نحو اللقب الرابع في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب التي تشكل تقليديا رابعة البطولات الكبرى لكنها الثانية هذا الموسم بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19"، بمواجهة البوسني دامير دزومهور بحسب القرعة التي سحبت الخميس في فلاشينغ ميدوز.

وفي ظل غياب غريميه السويسري روجيه فيدرر لتعافيه من جراحة في ركبته، وحامل اللقب الإسباني رافايل نادال بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، سيكون ديوكوفيتش المرشح الأوفر حظا لإحراز لقب فلاشينغ ميدوز للمرة الرابعة وتعزيز سجله في الغراند سلام (17 لقبا حتى الآن مقابل 20 لفيدرر و19 لنادال).

ومن المتوقع ألا يواجه ديوكوفيتش صعوبة في اختباره الأول ضد لاعب مصنف 107 عالميا، سبق للصربي أن فاز عليه في المواجهتين اللتين جمعتهما حتى الآن.

وأوقعت القرعة ديوكوفيتش، المتأهل الأربعاء الى نصف نهائي دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز بعد تحقيقه فوزه الـ21 تواليا هذا الموسم، على مسار الأميركي جون إيسنر (مصنف 21) الذي يمكن أن يسبب المتاعب للصربي بإرسالاته الساحقة.

وتقام البطولة الأميركية التي ستكون الثانية الكبرى هذا الموسم عوضا عن الرابعة بعد إلغاء ويمبلدون الإنكليزية (الثالثة تقليديا) وإرجاء رولان غاروس (الثانية تقليديا لكنها ستقام الآن بين 27 أيلول/سبتمبر و11 تشرين الأول/أكتوبر)، في "فقاعة" صحية بغياب الجمهور ووسط قيود صارمة لتجنب أي إصابات بفيروس "كوفيد-19".

وفي ظل هذه الظروف والقيود، أجريت قرعة البطولة التي تنطلق الإثنين، خلف أبواب موصدة من دون أن تنقل حتى مباشرة على الهواء، ونشرت وحسب على مواقع البطولة ورابطتي المحترفين والمحترفات.

وتبرز في الدور الأول عند الرجال مواجهتين بين الألماني ألكسندر زفيريف السابع والجنوب إفريقي كيفن أندرسون الذي وصل الى المركز الخامس لكنه يقبع الآن في المركز 124، والبريطاني أندي موراي، بطل 2012 والعائد الى الملاعب بعد غياب طويل بسبب عمليتين جراحيتين في الورك وكدمة في الحوض، والياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

وعند السيدات وبغياب المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي والرومانية سيمونا هاليب الثانية وحاملة اللقب الكندية بيانكا أندرييسكو السادسة بسبب المخاوف من "كوفيد-19"، تبدو الفرصة قائمة أمام الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (38 عاما) للفوز بلقبها الرابع والعشرين في الغراند سلام والأول منذ بطولة أستراليا أوائل 2017 حين توجت بطلة رغم حملها بمولودتها الأولى.

وتبدأ سيرينا حملتها نحو اللقب السابع في فلاشينغ ميدوز ومعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب الغراند سلام المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (25)، بمواجهة مواطنتها كريستي آهن المصنفة 97 عالميا.

ولم تكن تحضيرات سيرينا للبطولة الأميركية مثالية إذ انتهى مشوارها في دورة سينسيناتي المقامة حاليا في فلاشينغ ميدوز بنيويورك بسبب تداعيات "كوفيد-19"، عند الدور ثمن النهائي بخسارتها الثلاثاء أمام اليونانية ماريا ساكاري.

وبعد أن انتهى مشوارها عند الدور ربع النهائي لدورة ليكزينغتون الأميركية منتصف الشهر الحالي على يد مواطنتها شيلبي رودجرز، كانت الأسطورة تمني النفس بالذهاب بعيدا في سينسيناتي من أجل أن تتحضر بأفضل طريقة لبطولة فلاشينغ ميدوز، إلا أنها بدت منهكة تماما نتيجة اضطرارها لخوض ساعتين و48 دقيقة في مباراتها الأولى ضد الهولندية أرانتشا روس في أطول لقاء لها منذ 2012، ثم ساعتين و17 دقيقة ضد ساكاري.

© 2020 AFP