بوغبا خارج تشكيلة فرنسا لإصابته بكورونا واستدعاء ثلاثة لاعبين للمرة الاولى

مارتن ميسنر POOL/ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

تم استبعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي بول بوغبا من تشكيلة منتخب فرنسا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشف مدرب الديوك ديدييه ديشان الخميس لدى إعلانه التشكيلة المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الامم الاوروبية.

وقال ديشان "للأسف، خضع بوغبا لفحص بالامس (الاربعاء) جاءت نتيجته ايجابية صباح اليوم، قمت باستبداله بكامافينغا".

وحل الشاب الصاعد ادواردو كامافينغا (17 عاما) لاعب وسط رين بدلا من بوغبا في التشكيلة الرسمية لينضم الى المنتخب للمرة الاولى في مسيرته شأنه في ذلك شأن لاعب وسط ليون حسام عوار ومدافع لايبزيغ الالماني دايوت اوباميكانو.

وشكلت عودة ادريان رابيو مفاجأة بعد قرار اللاعب قبل مونديال روسيا 2018 بعدم قبوله التواجد على لائحة اللاعبين البدلاء للتشكيلة الرسمية في حال تعرض احد زملائه للاصابة.

وعلق ديشان على استدعاء رابيو مجددا بقوله "لقد استعاد مستوى جيد جدا. لا نستطيع العودة الى الوراء، انا لست من الاشخاص الذين يتخذون قرارات راديكالية. لقد بقي متاحا لكي يتم استدعاؤه الى صفوف المنتخب".

وخاض رابيو اخر مباراة مع فرنسا في 27 آذار/مارس 2018.

اما آخر مباراة لمنتخب فرنسا فكانت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر ضد البانيا (2-0) قبل توقف النشاط الكروي اعتبارا من آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتلتقي فرنسا مع السويد في سولنا (إحدى ضواحي ستوكهولم) ثم تستضيف كرواتيا على ستاد دو فرانس.

التشكيلة الرسمية:

حراس المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، مايك مانيان (ليل)، ستيف مانداندا (مرسيليا)

المدافعون: لوكا دين (ايفرتون الانكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكا هرنانديز (بايرن ميونيخ الالماني)، بريسنل كيمبيبي (سان جرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة الاسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الاسباني)، دايوت اوباميكانو (لايبزيغ الالماني)، رافايل فاران (ريال مدريد).

لاعبو الوسط: ادواردو كامافينغا (رين)، نغولو كانتي (تشلسي الانكليزي)، ستيفن نزونزي (رين)، ادريان رابيو (يوفنتوس الايطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام الانكليزي).

المهاجمون: حسام عوار (ليون)، وسام بن يدر (موناكو)، اوليفييه جيرو (تشلسي الانكليزي)، انطوان غريزمان (برشلونة)، جوناثان ايكوني (ليل)، انطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الانكليزي)، كيليان مبابي (سان جرمان).

© 2020 AFP