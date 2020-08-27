ترامب يعلن عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لكوفيد-19

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في حديقة الورود بالبيت الأبيض في 14 تموز/يوليو 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لكوفيد-19 في الوقت الذي يتطلع فيه إلى عودة الحياة الطبيعية قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.

وقالت كايلي ماكيناني المتحدّثة باسم ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "الرئيس دونالد ترامب أعلن عن شراء وإنتاج 150 مليون فحص سريع".

وعملية الشراء التي ستتمّ مع "مختبرات آبوت" في إلينوي هي جزء من صفقة بقيمة 750 مليون دولار مع الشركة، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعطاء وكالة الغذاء والدواء الأميركية موافقة طارئة لهذا الفحص السريع الذي يكلّف 5 دولارت ويعطي النتيجة في خلال 15 دقيقة.

بدورها قالت أليسا فرح مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض "هذا تطور كبير سيساعد بلادنا على أن تظل مفتوحة، وسيعيد الأميركيين الى أعمالهم والأولاد الى مدارسهم".

وأضافت "إدارة ترامب فخورة بالشراكة مع مختبرات آبوت لجعل عملية الشراء هذه ممكنة لمساعدة الشعب الأميركي".

وأفادت شبكة "سي أن بي سي" أنّ ترامب سيعلن رسمياً عن الصفقة في خطابه المرتقب الخميس والذي سيعلن فيه قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية.

ولم تجب آبوت على طلب للتعليق حول الصفقة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرّراً من فيروس كورونا في العالم، إذ سجّلت 180 ألف وفاة و5,8 مليون إصابة، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ويواجه ترامب خصمه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن في منافسة من المتوقّع أن تكون صعبة، وحيث لانتشار كوفيد-19 تأثير كبير على الناخبين بعدما تسبّب الوباء بفقدان عشرات ملايين الوظائف وبتراجع حاد في الاقتصاد.

وتوسيع رقعة الفحوص يعدّ مفتاحاً رئيسياً للسيطرة على انتشار الفيروس. وقالت آبوت الأربعاء إنّ فحصها السريع المسمى "بيناكسناو"، وهو بحجم بطاقة ائتمان، دقيق بنسبة 97 بالمئة خلال الأيام ال7 الأولى من ظهور الأعراض.

ويرتبط الفحص بتطبيق مجاني يسمّى "نافيكا" يتيح للأشخاص عرض نتائج فحوصهم الأخيرة عند الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"آبوت" روبرت بي فورد في بيان إن "بيناكسناو وتطبيق نافيكا يوفّران لنا فحصاً بكلفة زهيدة واستخدام سهل وأداة صحية رقمية تساعدنا على التمتّع بحياة يومية أكثر طبيعية".

© 2020 AFP