حلف الناتو يدعو روسيا لعدم التدخل في أزمة بيلاروسيا وسط استمرار الاحتجاجات

مظاهرة للمعارضة احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية. ميدان الاستقلال في مينسك، بيلاروسيا في 25 أغسطس/آب 2020.

طالب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ روسيا الخميس بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا التي تعيش على وقع احتجاجات عارمة وغير مسبوقة، منددة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أفرزت إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو لولاية جديدة في 9 أغسطس/آب.

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حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا الخميس، على عدم التدخل في الأزمة الحالية في بيلاروسيا التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة منذ إعلان انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو لولاية جديدة في 9 أغسطس/آب.

وصرح ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني "بيلاروسيا دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجدر بأي كان بما في ذلك روسيا التدخل هناك".

وأضاف المسؤول في حلف الناتو والذي تباحث الخميس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين "الأمر في غاية الوضوح: نحترم وحدة وسلامة أراضي بيلاروسيا".

وتأتي تصريحات ستولتنبرغ فيما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لنشر قوات بالدولة المجاورة في حال تطورت الاحتجاجات المعارضة لنتائج الانتخابات، وذلك في إطار اتفاقات أمنية وعسكرية بين البلدين.

Good to meet @EUCouncil Defence Ministers to boost cooperation & discuss common concerns, including #Belarus. There is no #NATO buildup in the region, so any attempt by the regime to use this as an excuse to crack down on peaceful protesters is absolutely wrong and unjustified. pic.twitter.com/XuCIHYnvhu — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 26, 2020

بوتين: "نتصرف بحيادية"

وذكر بوتين أيضا بأن الأزمة في بيلاروسيا هي "شأن المجتمع والشعب البيلاروسي" مضيفا أنه من وجهة نظره "نحن نتصرف بطريقة أكثر تحفظا وحيادية من الكثير من الدول الأخرى ... سواء الأوروبيين أو الأمريكيين".

ويواجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الحاكم منذ 1994، حركة احتجاج غير مسبوقة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وقد أكد في منتصف أغسطس/آب أنه تلقى وعدا من موسكو بتقديم "مساعدة" من أجل الحفاظ على الأمن في بلاده.

وسبق أن حذر ستولتنبرغ مينسك الأربعاء من أي محاولة لاستغلال تعزيز مزعوم لقوات الأطلسي في المنطقة لتبرير قمع المتظاهرين.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن لوكاشنكو رصد "تحركات مهمة لقوات الحلف الأطلسي على مسافة قريبة" من حدود بيلاروسيا، في بولندا وليتوانيا، وهو اتهام سارع الحلف الأطلسي إلى نفيه.

عقوبات أوروبية

هذا، وسيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 إلى 20 شخصا متهمون بتزوير الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا وقمع المتظاهرين، كما قال مسؤول أوروبي كبير الثلاثاء.

ومنذ اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 14 أغسطس/آب تسعى بروكسل لتوسيع لائحة سوداء بأسماء أشخاص تحظر زيارتهم للاتحاد الأوروبي ستجمد أرصدتهم. وحاليا أربعة أشخاص على هذه القائمة.

في نفس الإطار، أعلن رئيس الوزراء النرويجي السابق لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في برلين "نلاحظ محاولات لاستخدام الأطلسي ذريعة لقمع المتظاهرين والمعارضين السياسيين في بيلاروسيا. وهذا أمر خاطئ تماما بما أن الأطلسي لم يعزز وجوده في المنطقة".

وأضاف "أي محاولة لنظام مينسك لتحويل الانتباه عن مشاكله الداخلية من خلال اتهام الخارج للحصول على ذريعة لاستخدام العنف ضد شعبه أمر مرفوض وغير مبرر".

فرانس24/ أ ف ب

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