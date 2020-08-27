دورة سينسيناتي: أوساكا تعلن انسحابها من نصف النهائي بسبب اطلاق النار على بليك

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نيويورك (أ ف ب)

أعلنت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة عاشرة عالميا انسحابها من الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات البريمير الإلزامية للسيدات والماسترز (ألف نقطة) لدى الرجال، احتجاجا على اطلاق الشرطة النار على رجل اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك.

وكتبت أوساكا المصنفة رابعة في في الدورة مباشرة عقب بلوغها نصف النهائي للمرة الاولى في سينسيناتي، في بيان على حسابها في تويتر "بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إلى اهتمام فوري، بدلاً من مشاهدتي وأنا ألعب كرة المضرب"

وأضافت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب من هايتي "لا أتوقع حدوث أي شيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقلبت أوساكا، المتوجة ببطولة فلاشينغ ميدوز عام 2018 وبطولة استراليا المفتوحة عام 2019، تخلفها أمام الاستونية أنيت كونتافيت الثانية عشرة لتفوز 4-6 و6-2 و7-5 وتبلغ نصف النهائي للمرة الاولى في سينسيناتي التي تقام على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك بسبب وباء كوفيد 19، وكان مقررا أن تلتقي الخميس مع البلجيكية إليز مرتنز الرابعة عشرة والتي تغلبت على الاميركية جيسيكا بيغولا 6-1 و6-3.

وجاء انسحاب أوساكا بعد ساعات من من مقاطعة لاعبي ميلووكي باكس مباراتهم ضد اورلاندو ماجيك في الدور الاول من بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركية للمحترفين ما دفع الرابطة الى تأجيل المباريات الثلاث التي كانت مقررة مساء الاربعاء وهي فضلا عن ميلووكي واورلاندو، هيوستن روكتس مع اوكلاهوما سيتي ثاندر، ولوس انجليس ليكرز مع بورتلاند ترايل بلايزرز بعدما قرر لاعبو هذه الاندية المقاطقة أيضا.

كما قرر منظمو دورة سيتسيناتي تأجيل المباريات المقررة الخميس إلى الجمعة.

وحذت منافسات البيسبول حذو كرة السلة وكرة المضرب، فيما تم تأجيل جميع المباريات المقررة في دوري المحترفين في كرة القدم باستثناء واحدة.

وظهر بليك في مقطع فيديو فيما كان شرطي من كينوشا في ويسكنسن يطلق النار على ظهره ما يصل إلى سبع مرات بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته حيث كان أطفاله الثلاثة موجودين الأحد.

وقد أثار أحدث حادث إطلاق الشرطة النار على أميركي من أصل إفريقي غضبا واحتجاجات في مدن أميركية، بما فيها نيويورك ومينيابوليس.

وتظاهرت غالبية المحتجين بشكل سلمي، إلا أن بعضهم أحرقوا سيارات ومباني ليلتي الأحد والاثنين في كينوشا.

وخضع الضحية لعملية جراحية طارئة وأدخل المستشفى في وحدة العناية المركزة في مدينة ميلووكي.

ووقع إطلاق النار الأحد في بلدة كينوشا على بعد أربعين كيلومترا من ميلووكي جنوبا. ويُظهر مقطع فيديو التقط بواسطة هاتف خلوي وانتشر على نطاق واسع بليك يتبعه شرطيان وقد شهرا سلاحهما، وهو يدور حول سيارة.

ثم يمسكه شرطي بطرف قميصه وهو يفتح الباب ويحاول الجلوس في مقعد السائق. ثم يطلق الشرطي النار ويصاب بليك سبع مرات في ظهره.

© 2020 AFP