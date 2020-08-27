فيديو

فرنسا: الرئيس السنغالي ضيف شرف الجامعة الصيفية لمنظمة أرباب العمل في باريس

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

نص : كاميليا مقرون | فيديو : كاميليا مقرون 3 دقائق

يواصل مؤتمر جمعية أرباب العمل الفرنسية فعالياته في باريس لليوم الثاني والأخير تحت شعار "النهوض بالشركات الفرنسية". وحل الرئيس السنغالي ماكي سال الخميس ضيف شرف على أشغال هذه الجامعة الصيفية، للحديث عن تجربة بلاده في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا والتي توصف بالناجحة. وفي هذا الصدد قالت موفدة فرانس24 "سلط الرئيس السنغالي الضوء على الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية والزراعة بعد أزمة وباء كوفيد-19". وأضافت كاميليا مقرون "طلب رئيس السنغال تأجيل سداد الدين العام لمواجهة الأزمة ولمرافقة نمو وتقدم القارة السمراء. وأكد على أن أفريقيا سوق ناشط وجب النظر إليها كفرصة للاقتصاد العالمي".