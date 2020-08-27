فرنسا: رئيس الوزراء جان كاستكس يعلن أن خطط العودة للحجر الصحي "جاهزة"

رئيس الوزراء الفرنسي يلقي كلمة حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد والعودة للعمل بعد العطلة الصيفية، 27 آب/أغسطس 2020

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس في مؤتمر صحفي أن خطط العودة للحجر الصحي "جاهزة" للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن انتشار "كوفيد-19" بات قويا في فرنسا وأوروبا والعالم. وقال كاستكس إن 19 إقليما فرنسيا باتوا مصنفين في فئة "اللون الأحمر" أي الأكثر خطورة من حيث انتشار الفيروس.

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس في مؤتمر صحفي أن خطط العودة للحجر الصحي "جاهزة" لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأشار في هذا هذا المؤتمر المشترك مع وزيري الصحة أوليفيه فيران والتربية جان ميشال بلانكير، قبل أقل من أسبوع على الدخول المدرسي، إلى أن انتشار "كوفيد-19" بات قويا بشكل خاص في 19 إقليما فرنسا تم تصنفيهم في فئة "اللون الأحمر".

وقال كاستكس إن "كوفيد-19" ينتشر بسرعة ليس في فرنسا فحسب بل أيضا في أوروبا وبقية بلدان العالم، مضيفا أنه بخصوص فرنسا ينتشر بشكل كبير لدى الشباب ما بين 20 و30 سنة، وهم يحملون الفيروس دون علمهم بذلك.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن "النسبة الإيجابية تتزايد لدى كل الشرائح ونسبة الحالات في المستشفى تتزايد أيضا"، في كل مناطق فرنسا لاسيما في باريس وضواحيها وجنوب شرق البلاد.

وتابع قائلا: "يجب أن نتدخل ونضاعف جهودنا بشكل مكثف"، نمؤكدا أن "الوضع ليس خطر ونحن بعيدين عما كان الوضع في مارس وأبريل... يمكننا تتبع الفيروس بشكل أفضل وأدخل، وفي كل منطقة".

علاوة مزياني

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