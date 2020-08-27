فيروس كورونا: فرنسا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة في أعلى حصيلة يومية منذ مايو

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مارة يرتدون كمامات في مدينة نانت، غرب فرنسا، 24 أغسطس/ آب 2020

خلال الساعات الـ24 الماضية، تم الأربعاء تسجيل 5429 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا في أكبر حصيلة يومية منذ مايو/ أيار وقبل أيام من عودة التلاميذ إلى مدارسهم. ولم تتمكن هيئة الصحة العامة الفرنسية الأربعاء من رصد أعداد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات أو الذين يخضعون للعلاج في أقسام العناية المشددة أو الذين توفوا بالفيروس، بسبب عطل في الأنظمة المعلوماتية. وحتى الآن قضى 30 ألفا و544 شخصا بكوفيد-19 في البلاد.

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في أكبر حصيلة يومية منذ مايو/ أيار وقبل أيام من عودة التلاميذ إلى مدارسهم على مستوى البلاد، واجهت فرنسا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تجاوزت الخمسة آلاف في يوم واحد، فقد تم تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إنها سجلت 5429 إصابة جديدة بالفيروس، غداة تسجيل 3304 إصابة الثلاثاء.

وتجاوزت الحصيلة اليومية عتبة 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام القليلة الماضية، قبيل عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم في الأول من أيلول/سبتمبر.

"روح المسؤولية"

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس عبر إذاعة فرانس إنتر صباح الأربعاء إن على الفرنسيين أن يتحلوا بـ"روح المسؤولية " للحد من ارتفاع الاصابات.

وأضاف "الدولة تتحمل قسطها من المسؤولية (...) لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون في المعركة ضد الوباء".

ألمانيا تفرض على القادمين من المنطقة الباريسية حجرا ذاتيا

والأربعاء أعلنت سلطات الصحة الألمانية منطقة إيل دو فرانس التي تشمل العاصمة باريٍس، ومنطقة بروفانس الألب كوت دازور المحيطة بمدينة ومرفأ مرسيليا المطلة على المتوسط، "مناطق عرضة لخطر" الفيروس.

وعلى الأشخاص الراغبين في التوجه إلى ألمانيا من تلك المنطقتين أن يخضعوا لفحص كوفيد-19، وأن يحجروا أنفسهم بانتظار النتيجة.

ولم تتمكن هيئة الصحة العامة الفرنسية بسبب "مشكلات" في أنظمة المعلوماتية من إعلان أعداد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات أو هم يخضعون للعلاج في أقسام العناية المشددة، أو الذين توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية المنتهية الأربعاء.

والثلاثاء بلغت أعدادهم 4600 مريضا في المستشفى و410 في العناية المركزة. وحتى الآن قضى 30 ألفا و544 شخصا بالفيروس في فرنسا.

فرانس24/ أ ف ب

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