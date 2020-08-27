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لبنان: قتيلان في اشتباكات اندلعت في منطقة خلدة قرب بيروت والجيش ينشر تعزيزاته

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24

نص : شربل عبود | فيديو : شربل عبود 4 دقائق

سقط قتيلان وعدة جرحى جراء اشتباكات شهدتها الخميس منطقة خلدة قرب بيروت، فيما أشارت وسائل الإعلام المحلية في لبنان إلى أن الإشكال وقع بين شبان "عرب خلدة" ومجموعة من أنصار حزب الله على خلفية تعليق لافتات عاشورائية. وفي السياق، قال مراسل فرانس24 في لبنان "أعلن منذ قليل عن عودة الهدوء ولكن بشكل حذر في منطقة خلدة، وقد نفذ الجيش انتشارا أمنيا واسعا وأغلق المحلات وأقام الحواجز". وأضاف شربل عبود "الآن لم تعد تسمع الطلقات الرشاشة بعد ليلة ساخنة نتيجة إشكال وقع بعد رفع لافتة عاشورائية".