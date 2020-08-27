ليبيا: حكومة الوفاق ستستخدم القوة لحماية المدنيين بعد إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس

مظاهرة مناهضة للحكومة في طرابلس، ليبيا في 25 أغسطس/آب 2020.

لم يستبعد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا الخميس احتمال استخدام القوة "لحماية المدنيين" ضد المجموعات المسلحة التي تفتح النار على المتظاهرين السلميين في طرابلس. كما ندد باشاغا بخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.

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صعدت حكومة الوفاق الوطني الليبية اللهجة الخميس غداة قيام مسلحين بإطلاق النار بالرصاص الحي على متظاهرين في طرابلس.

وفي هذا السياق، حذر وزير الداخلية فتحي باشاغا في بيان "المجموعات المسلحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون" مؤكدا استعداده لـ"استعمال القوة لحماية المدنيين".

كما قال باشاغا إن وزارة الداخلية "تابعت واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين الأربعاء من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع". منددا بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين".

وأفيد على شبكات التواصل الاجتماعي عن وقوع جرحى واحتجاز متظاهرين.

وبالرغم من إعلان حكومة الوفاق حظرا كاملا للتجول في ليبيا على مدى 24 ساعة في اليوم اعتبارا من أمس الأربعاء وحتى الاثنين في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، خرج عدد من المتظاهرين مجددا لكن تم تفريقهم بالقوة.

وأكد باشاغا أن وزارة الداخلية "رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها" متعهدا بـ"حماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء".

وأفادت شهادات ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل أن قوات مسلحة طوقت ساحة الشهداء بوسط طرابلس وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين.

وأعلنت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن "ستة محتجين سلميين" خُطفوا في طرابلس الأحد خلال مظاهرات احتجاجية، ولا يزال مكان وجودهم "مجهولا". كما أفادت عن إصابة محتجين بجروح لدى قيام مجموعة موالية لحكومة الوفاق بإطلاق النار عليهم.

ويتظاهر مئات الليبيين يوميا منذ الأحد في طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود.

فرانس24/ أ ف ب

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