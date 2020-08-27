مالي: قادة الانقلاب يطلقون سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا

أعلن المجلس العسكري الذي يسيطر على السلطة في مالي الخميس الإفراج عن الرئيس المعزول منذ 18 أغسطس/آب إبراهيم أبو بكر كيتا ونقله إلى منزله في العاصمة باماكو. وإطلاق سراح كيتا كان أبرز مطالب شركاء مالي الدوليين بما في ذلك فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

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قال جبريلا مايغا المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي الخميس إن قادة الانقلاب قد أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.

وتسيطر مجموعة من ضباط الجيش يطلقون على أنفسهم (اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب) على مقاليد الأمور في مالي منذ 18 أغسطس/آب عندما احتجز جنودٌ كيتا تحت تهديد السلاح وأجبروه على الاستقالة.

ويعتبر الإفراج عن كيتا أحد مطالب شركاء مالي الدوليين، بما في ذلك فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أرسلت وفدا إلى باماكو مطلع الأسبوع للتفاوض مع قادة الانقلاب.

وذكر مايغا "أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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ولم يتسن التأكد من مكان وجود كيتا.

وذكر أحد السكان أن منزل كيتا في باماكو بدا مهجورا ظهر اليوم دون أي مؤشر على الوجود الأمني المعتاد بالخارج.

فرانس24/ رويترز

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