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ما المواقف في الشارع التركي تجاه تصريحات إردوغان بشأن ملف التنقيب عن الغاز في المتوسط؟

صورة لمراسل فرانس24 في تركيا، حسين أسد © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : حسين أسد 4 دقائق

نقل مراسل فرانس24 في إسطنبول حسين أسد ردود فعل الشارع التركي حيال موقف الرئاسة التركية بشأن ملف التنقيب عن الغاز في المتوسط. ذكر أسد أن الشارع منقسم، فهناك من يدعم موقف الحكومة بل ويدعو إلى الحشد لمواجهة عسركية محتملة مع اليونان. بينما يرى آخرون أن المواجهة الحالية ليست مع اليونان بل مع الاتحاد الأوروبي، وأن الاقتصاد التركي سيكون المتضرر الأول في حال لجوء أحد الجانبين إلى استخدام القوة العسكرية. وأضاف أسد أن مهمة سفينة التنقيب التركية تنتهي الخميس، الأمر الذي قد تستغله ألمانيا إلى تكثيف الوساطة والحد من التصعيد.