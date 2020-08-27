مباشر: رئيس الوزراء الفرنسي يلقي كلمة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

رئيس الوزراء جان كاستكس يرتدي قناعا طبيا أثناء مغادرته قصر الإليزيه، 26 أغسطس/ آب 2020. © رويترز

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يلقي رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس كلمة يتبعها مؤتمرا صحفيا للوقوف على التدابير التي سيتم اتباعها مع بداية العام الدراسي الجديد وعودة العاملين في القطاعات الإدارية الحكومية والخاصة المختلفة للعمل بعد العطلة، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا. ومن مقر رئاسة الحكومة في ماتينيون، يوجه كاستكس كلمته بحضور وزير الصحة أوليفيه فيران، ووزير التربية والتعليم جان ميشيل بلانكيه، بدءا من الساعة 10:30 بتوقيت باريس.