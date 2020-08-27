مقتل 14 من أعيان جزيرة كاميرونية في بحيرة تشاد في هجوم جهادي

اودو مارتي ا ف ب/AFP/ارشيف

شاحنة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في غرب افريقيا في نيجيريا في 2 آب/اغسطس 2019

إعلان اقرأ المزيد

كانو (نيجيريا) (أ ف ب)

قتل 14 من أعيان جزيرة كاميرونية في بحيرة تشاد في هجوم شنّه مسلّحون جهاديون ردّاً على قرار الجزيرة الواقعة قرب نيجيريا التوقّف عن تزويد الجهاديين بالمؤن، كما أفادت مصادر أمنية نيجيرية الخميس.

وقال أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ مقاتلين من "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" أبحروا مساء الثلاثاء على متن زورق سريع من معقلهم الواقع على الجانب النيجيري من الحدود ووصلوا إلى جزيرة بولغارام حيث بحثوا عن ضحاياهم وقاموا بتصفيتهم.

وأضاف أنّ الجهاديين "وصلوا في الساعة 18.30 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) بينما كان الناس يستعدّون لأداء صلاة العشاء وقتلوا 14 من أعيان الجزيرة".

بدوره أكّد مصدر أمني آخر حصيلة الضحايا، مشيراً إلى أنّ بعض هؤلاء أعدموا رمياً بالرصاص في منازلهم بينما أعدم البقية في المسجد الذي قصدوه للصلاة فيه.

وشنّ الجهاديون هجومهم بعد أن قرّر وجهاء الجزيرة، التي تعتبر مركزاً أساسيا لتأمين الاحتياجات اللوجستية لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، التوقّف عن تزويد الجهاديين بالمواد الغذائية التي ينقلها هؤلاء إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم في الأراضي النيجيرية الواقعة على الجانب الآخر من البحيرة.

وأصدر الأعيان قرارهم قبل بضعة أيام حين حرّموا، استناداً إلى تفسيرهم لآيات قرآنية، على أيّ من سكّان الجزيرة تزويد الجهاديين بالمواد التموينية، وهو ما اعتبره التنظيم الجهادي طعنة في الظهر وخيانة.

© 2020 AFP