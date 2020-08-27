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وزيرة الجيوش الفرنسية تزور العراق وتؤكد مواصلة بلادها دعم الحرب على فلول الجهاديين

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وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي تلتقي الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد. العراق في 27 أغسطس/آب 2020.
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي تلتقي الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد. العراق في 27 أغسطس/آب 2020. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع
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التقت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بغداد الخميس الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد، وعبرت للسلطات العراقية عن استعداد بلادها لمواصلة دعم الحرب على فلول الجهاديين. ومن المقرر أن تزور بارلي لاحقا إقليم كردستان العراق.

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أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الخميس لدى لقائها نظيرها العراقي في بغداد، استعداد بلادها لمواصلة دعم العراق في الحرب ضد فلول تنظيم "الدولة الإسلامية".

ووصلت بارلي مساء الأربعاء إلى العاصمة العراقية للتعبير عن دعمها للحكومة الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.

والتقت المسؤولة الفرنسية الخميس وزير الدفاع العراقي جمعة عناد والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومن المقرر ان تتوجه لاحقا إلى إقليم كردستان العراق (شمال).

وقالت بارلي خلال مؤتمر صحفي مقتضب بمشاركة نظيرها عناد، وفقا لمترجم "نحن عازمون على الاستمرار في تقديم الدعم في مجال التدريب والتسليح للقوات المسلحة العراقية".

وكان هذا الدعم قد علق في وقت سابق من هذا العام بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. لكن بارلي ذكّرت بأنها بحثت المسألة مع نظيرها العراقي قائلة "نحن عازمون على تعزيز قدرات العراق في مراقبة سمائه كما لتعزيز أمن أرضه"، لملاحقة خلايا الإرهاب التي ما تزال تتحرك في مناطق صحراوية خصوصا في غرب العراق، مؤكدة أن "الحرب مع ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) لم تنته بعد".

وأشار مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية إلى أن بارلي ستركز خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى احترام سيادة العراق حيث يتنافس الأمريكيون والإيرانيون.

الحرب على الإرهاب.. والسيادة

كما قال المصدر نفسه إن بارلي ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق.

من جانبه، صرح مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية "انتقلنا إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية"، مؤكدا من جديد "دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار توازن إقليمي معقد".

وفي مجال مكافحة الإرهاب، تحذر فرنسا باستمرار الأسرة الدولية بشأن ضرورة عدم خفض الاستعداد في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" بعدما أدت الخلافات الأمريكية الإيرانية منذ بداية العام وأزمة وباء كوفيد-19، هذه المسألة إلى المرتبة الثانية.

وتفاقمت الخلافات داخل الائتلاف الذي تنتمي إليه فرنسا. ويتهم الأوروبيون واشنطن خصوصا بتعريض وجود القوات الأجنبية المناهضة لتنظيم "الدولة الإسلامية" للخطر من خلال شن غارات أحادية الجانب ضد فصائل شيعية مؤيدة لإيران.

 

فرانس24/ أ ف ب

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