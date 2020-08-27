وزير الخارجية الفرنسي يحذر من خطر "زوال" دولة لبنان ما لم يتم اعتماد إصلاحات "عاجلة"

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يحضر جلسة في الاجتماع الصيفي لجمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف في مضمار سباق الخيول لونجشامب في باريس، 26 أغسطس/ آب 2020.

حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان إيف لودريان الخميس من أن خطر اليوم بالنسبة للدولة اللبنانية هو "الزوال"، وجدد الدعوة إلى الإسراع في اعتماد إصلاحات وتشكيل حكومة بدلا من تلك التي تواجه انتقادات شديدة بالتقصير العام، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل حوالى 180 شخصا ودمر أحياء كاملة.

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في حديث لإذاعة "آر تي إل" الخميس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات"، في تكرار لدعوة الدولة اللبنانية إلى تشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات "عاجلة".

#Liban : "Ce pays est au bord du gouffre... On ne va pas signer de chèque en blanc... Le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban", @JY_LeDrian dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/YqbxuKiENW — RTL France (@RTLFrance) August 27, 2020

وعقب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت في 06 آب/أغسطس، بعد يومين من الانفجار الهائل الذي دمر جزءا من المدينة، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تنفذها الطبقة السياسية الحالية التي ينقم عليها اللبنانيون.

"إنهم يدمرون أنفسهم"

وأضاف لودريان "إنهم يدمرون أنفسهم بعضهم بعضا لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل. لم يعد هذا ممكنا ونقول ذلك بقوة". وتابع "قالها رئيس الجمهورية عندما زار لبنان في 06 آب/أغسطس، وسيقولها مرة أخرى عندما يصل إلى بيروت الثلاثاء".

وأوضح "الكل يعرف ما يجب القيام به لكن لم تعد هناك حكومة في لبنان في الوقت الراهن"، بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته وسط انتقادات بالتقصير العام على أثر انفجار كمية كبيرة من نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة أسفر عن مقتل حوالى 180 شخصا ودمر أحياء كاملة في بيروت.

لا موعد للانتخابات في الأفق

وبعد أكثر من أسبوعين على استقالة حكومة دياب، لم يحدد الرئيس ميشال عون بعد موعدا لإجراء مشاورات نيابية يتم على أساسها تعيين رئيس جديد للحكومة، وسط خلافات بين الأحزاب التقليدية التي تسيطر على البرلمان.

#Liban #Marseille



La 🇫🇷est aux côtés du 🇱🇧. @JY_LeDrian participe au lancement de l'opération "Un bateau pour le Liban" de la Fondation @CmaCgm_France, avec le soutien de @francediplo. Acteurs publics et privés se mobilisent pour acheminer l'aide 🇫🇷 vers #Beyrouth. pic.twitter.com/NjBpJ38hT7 — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) August 25, 2020

ولفت لودريان إلى أنه "يجب إعادة تشكيل الحكومة ويجب أن يتم ذلك بسرعة لأن الأمر ملحّ، ملحّ إنسانيا وصحيا (...) وملحّ سياسيا، إذا أرادوا أن يصمد هذا البلد".

وشدد على أن "هذا البلد على حافة الهاوية. نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك شباب قلق وهناك حالة بطالة مروعة وتضخم هائل".

وقال جان إيف لودريان إن هذا يتطلب تشكيل "حكومة مهمات" يمكنها بسرعة تنفيذ "إصلاحات أساسية وإلا فإن المجتمع الدولي لن يكون موجودا" للمساعدة.

ولفت إلى أنه "لن نوقع شيكا على بياض لحكومة لا تنفذ الإصلاحات التي يعرفها الجميع" وذكر منها خصوصا الخدمات العامة والنظام المصرفي.

فرانس24/ أ ف ب

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