أكثر من 180 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

كريس ديلماس ا ف ب/ا ف ب

كمّامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ معروضة للبيع في حديقة منزل في لوس أنجليس بالولايات المتّحدة في 20 تموز/يوليو 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ180 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء الخميس جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز لغاية الساعة 20,30 من مساء الخميس (00,30 ت غ الجمعة) أنّ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180,527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أمّا العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5,1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

بالمقابل فإنّ أكثر من 2,1 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وفي الأسابيع الأخيرة انخفض عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتّحدة، لكنّ هذا البلد لا يزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة الصحية.

© 2020 AFP