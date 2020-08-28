اسرائيل تسيّر الإثنين أول رحلة جوية تجارية الى الإمارات

جاك غيز اف ب/ارشيف

علم اماراتي يرفرف بين اعلام اسرائيلية في مدينة نتانيا الساحلية في اسرائيل 16 آب/اغسطس 2020

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القدس (أ ف ب)

أفاد مسؤولون الجمعة أن وفدا اسرائيليا أميركيا سيكون على متن أول رحلة جوية تجارية يتم تسييرها بين اسرائيل والإمارات الإثنين، اثر اتفاق تاريخي للتطبيع بين البلدين.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الوطنية الاسرائيلية العال إن "وفدا اسرائيليا رسميا سوف يتوجه الى أبوظبي في رحلة مباشرة للمرة الأولى لطيران العال"، مشيرا الى تحديد يوم الإثنين موعدا للرحلة.

وأكد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره أنه سيكون ضمن الوفد الأميركي مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق هذا الأسبوع أن مستشار الأمن القومي الاسرائيلي مئير بن شباط سوف يكون على رأس "الوفد المهني".

وأضاف مكتب نتانياهو أن المحادثات في أبوظبي ستسعى لإيجاد سبل لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.

وأعلنت إسرائيل والإمارات عن توقيع اتفاق في 13 آب/أغسطس لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما في ذلك رحلات تجارية مباشرة بين تل أبيب ودبي.

وقال نتانياهو إن إسرائيل "تعمل على تمكين الرحلات الجوية المباشرة من المرور فوق السعودية"، حليفة الولايات المتحدة المقربة من الإمارات.

ولم يكن واضحا ان كانت رحلة الإثنين سوف تعبر الاجواء السعودية.

وفي حزيران/يونيو هبطت طائرة إماراتية تابعة لطيران الاتحاد في تل أبيب محملة بمساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة وباء كوفيد-19، لكنها لم تكن تعتبر رحلة تجارية.

ورفضت السلطة الفلسطينية هذه المساعدات قائلة إن الرحلة تمت من دون تنسيق معها.

© 2020 AFP