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القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر

صورة لمراسل فرانس24 في مصر، تامر أمين © فرانس 24

ألقت قوات الأمن المصرية الجمعة القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام والعقل المدبر للجماعة، داخل أحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس، شرق القاهرة. ورصدت قوات الأمن عزت، المطلوب منذ سبع سنوات، في أحد الأماكن العامة منذ شهر، وتم وضعه هو ومحيطه تحت الرقابة المشددة، حتى تم القبض عليه صباح الجمعة، وفقا لما نقله مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عز الدين. وتقول السلطات المصرية إن عزت هو من يتولى عملية التنسيق مع قيادات الجماعة، كما يعد القائد للجناح المسلح. وتتهمه السلطات بالضلوع في عملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في عام 2015.