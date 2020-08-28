ترامب يقبل ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية ثانية ويصف بايدن "بمدمر العظمة الأمريكية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب قبوله كمرشح جمهوري للرئاسة خلال الحدث الختامي للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، في 27 أغسطس/ آب 2020.

في خطاب ألقاه مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وخلال خطابه، شن ترامب هجوما شرسا على منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، معتبرا إياه "مدمر العظمة الأمريكية". كما وعد ترامب بـ"سحق" وباء كوفيد-19 بواسطة لقاح أكد أنه سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفرة سريعا".

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين بلغ عدده نحو 1500 مدعو في حديقة البيت الأبيض قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترامب في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

مقطع من كلمة الرئيس الأمريكي لإعلانه قبول ترشيحه من قبل الجمهوريين 42000

بايدن "مدمر العظمة الأمريكية"

وشن ترامب هجوما شرسا على منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، محذرا من أن نائب الرئيس السابق سيكون "مدمر العظمة الأمريكية" إذا انتخب رئيسا.

وقال ترامب "جو بايدن ليس منقذا لروح أمريكا. إنه مدمر الوظائف في أمريكا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمر العظمة الأمريكية".

مداخلة مراسل فرانس24 في واشنطن محمد سعيد الوافي عقب كلمة الرئيس الأمريكي 396000

وأضاف في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أن "هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كنا سننقذ الحلم الأمريكي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز".

مداخلة مراسل فرانس24 في واشنطن محمد سعيد الوافي عقب كلمة الرئيس الأمريكي 379000

وإذ اعتبر ترامب أن استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر سيكون "أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة"، أكد أنه في حال فوزه بولاية ثانية "سنعيد بناء أقوى اقتصاد في التاريخ".

وعد بسحق فيروس كورونا

ووعد ترامب بـ"سحق" وباء كوفيد-19 بواسطة لقاح أكد أنه سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفرة سريعا".

وخصص ترامب حيزا من خطابه للدفاع عن طريقة تعامل إدارته مع الجائحة "نحن نحشد العبقرية العلمية الأمريكية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأضاف في الخطاب الذي ألقاه في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "سننتج لقاحا قبل نهاية العام، وربما حتى قبل ذلك!". وتابع "سنحصل على لقاح آمن وفعال هذا العام، وسويا سنسحق هذا الفيروس"، مؤكدا أن "مئات ملايين الجرعات من هذا اللقاح ستكون متوفرة سريعا".

وقال الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الذي لطالما قلل من خطورة الجائحة وتوقع حتى أن تزول "بمعجزة" ما، "سنهزم الفيروس وسنضع حدا للوباء وسنخرج أقوى من أي وقت مضى".

وأودت جائحة كوفيد-19 لغاية اليوم بأرواح أكثر من 180 ألف شخص في الولايات المتحدة حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية المواطنين غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع هذه الأزمة الصحي غير المسبوقة.

فرانس24/ أ ف ب

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