دورة سينسيناتي: اوساكا وازارنكا في النهائي

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نيويورك (أ ف ب)

حسمت اليابانية ناومي اوساكا مباراة الدور نصف النهائي التي لم تكن تريد خوضها في بادىء الامر لصالحها بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 6-2 و7-6 (5/7) في طريقها الى المباراة النهائية لدورة سينسيناتي الاميركية التي تقام استثنائيا في نيويورك بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد.

وتلتقي اوساكا في المباراة النهائية البلاروسية فيكتوريا ازارنكا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا 6-4، 4-6 و1-6.

ونجحت اوساكا المصنفة عاشرة عالميا في كسر ارسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والثامن لتفوز بالمجموعة الاولى بعد 38 دقيقة.

وتقدمت اوساكا 2-صفر في المجموعة الثانية لكن مرتنز المصنفة 32 عالميا ردت التحية بفوزها بأربعة اشواط تواليا.

وعادلت اوساكا المصنفة رابعة في الدورة الارقام 4-4 وبقي التعادل سيد الموقف قبل ان تحسم اليابانية الجولة الفاصلة في صالحها.

اما ازارنكا فقد قلبت تخلفها بمجموعة واحدة الى فوز 2-1.

وتعتبر سينسيناتي اخر تجربة قبل بداية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الاثنين.

وكانت اوساكا الفائزة بلقبين كبيرين ضمن بطولات الغراند سلام اعلنت الاربعاء رفضها خوض مباراة الدور نصف النهائي احتجاجا على اطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك، قائلة "بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إلى اهتمام فوري، بدلاً من مشاهدتي وأنا ألعب كرة المضرب".

وأضافت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب من هايتي "لا أتوقع حدوث أي شيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح".

إلا أن اليابانية عادت الخميس عن قرار الانسحاب، موضحة في بيان نشرته أولا صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ثم صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "كما تعلمون، انسحبت من الدورة في الأمس كدعم ضد الظلم العنصري واستمرار عنف الشرطة".

وتابعت "كنت أتوجه ومستعدة للتنازل عن المباراة لخصمتي. لكن بعد الإعلان الصادر عني والتشاور المطول مع رابطتي المحترفات والاتحاد الأميركي لكرة المضرب، وافقت على طلبهما للعب يوم الجمعة"، كاشفة "عرضوا تأجيل كل المباريات حتى يوم الجمعة، وهذا بحسب رأيي يجلب المزيد من الاهتمام للحركة".

وتوجهت بالشكر "لرابطة المحترفات والدورة على دعمهما".

© 2020 AFP