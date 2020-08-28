رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم الاستقالة لأسباب صحية (اعلام)

رودريغو ريييس ماران POOL/ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي من مقر إقامته الرسمي في طوكيو في 18 حزيران/يونيو 2020

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طوكيو (أ ف ب)

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (65 عاما) الجمعة إعلان نيته الاستقالة لأسباب صحية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة بدون ذكر أي مصدر

وذكرت شبكة "إن إتش كي" العامة أن آبي الذي يعاني من مرض مزمن في الأمعاء اشتدّ أخيرا "ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية" حيث يتولى منصبه منذ نهاية 2012، وهو وقت قياسي لرئيس وزراء ياباني.

ومن المقرر أن يتحدث في مؤتمر صحافي الساعة 17,00 عصرا (08,00 ت غ).

وستتسبب استقالته باضطراب في الحياة السياسية اليابانية، إذ ليس هناك أي خلف معروف لآبي حاليا. وفي الأيام الأخيرة، حاول الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا نفي التكهنات باستقالة رئيس الوزراء قبل انتهاء فترة ولايته.

وستأتي الاستقالة، في حال تقديمها فعلا، رغم تأكيد سوغا صباح الجمعة أن آبي بصحة جيدة.

وقال سوغا للصحافيين خلال مؤتمر صحافي دوري "أراه كل يوم وأشعر بأنه ليس هناك أي تغيير في حالته" الصحية.

والخميس، قال سوغا لموقع "بلومبرغ نيوز" إن آبي سيكون "بالطبع" قادرا على إكمال بقية فترة ولايته التي تنتهي في أيلول/سبتمبر 2021 مضيفا "سيكون بخير".

وسبق أن اضطر آبي لترك السلطة بعد سنة من بدء ولايته في العام 2007 بسبب التهاب القولون التقرحي.

وقيل وقتها إنه شفي من هذا المرض، لكن التكهنات بشأن حالته الصحية وقدرته على الإدارة عادت إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد ذهابه مرتين إلى أحد المستشفيات في غضون ثمانية أيام.

وعقب انتشار هذا الخبر، انخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لفترة وجيزة بما يزيد عن 2,6 في المئة وارتفع الين بشكل ملحوظ مقابل الدولار.

© 2020 AFP