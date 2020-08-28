رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن عزمه على الاستقالة لأسباب صحية

رودريغو ريييس ماران POOL/ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي من مقر إقامته الرسمي في طوكيو في 18 حزيران/يونيو 2020

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طوكيو (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة أنه يعتزم الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ نهاية 2012 لأسباب صحية، بعدما اشتد عليه مرض مزمن في الأمعاء سبق أن أرغمه على التخلي عن مهامه عام 2007.

وقال آبي خلال مؤتمر صحافي "قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء" موضحا أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي.

وأضاف أنه يتلقى علاجا جديدا يتعين أن يخضع له بشكل منتظم ما لا يدع له الوقت الكافي للقيام بمهامه.

وقال "الآن وفيما لم أعد قادرا على القيام بتفويض الشعب بثقة، اتخذت قرارا بعدم البقاء في منصب رئيس الوزراء".

ومن المتوقع أن يواصل آبي مهامه حتى اختيار حزبه الليبرالي الديموقراطي الحاكم خلفا له، خلال انتخابات على الأرجح يجريها نواب وأعضاء الحزب.

وليس هناك إجماع واضح على الشخصية التي ستخلفه، ومن بين المرشحين المحتملين وزير المال تارو آسو، وسكرتير الحكومة يوشيهيدي سوغا.

وآبي الذي سبق أن استقال من منصب رئيس الحكومة بعد عام على ولايته الأولى عام 2007، قدم اعتذاره لاستقالته مرة ثانية.

وقال آبي "أود أن اعتذر بصدق لليابانيين لتركي منصبي قبل سنة من انتهاء ولايتي، ووسط أزمة فيروس كورونا المستجد فيما لا تزال مختلف السياسات في مرحلة التطبيق".

© 2020 AFP