ضربة جديد و"خسائر كبيرة" للسينما المصرية بسبب فيروس كورونا

© أ ف ب/ أرشيف

شكلت أزمة فيروس كورونا ضربة كبيرة للسينما المصرية وستحتم عليها تأثيرات غير مسبوقة عليها وفق ما أكده خبراء صناعة السينما. فلم يكن يكفي التراجع التي تشهده ورفع دعم الدولة عنها، لتأتي الجائحة لتزيد من أزمتها.

إعلان اقرأ المزيد

وجه فيروس كورونا ضربة جديدة للسينما المصرية التي تشهد تراجعا منذ عقود بعد هيمنتها طويلا على قطاع الفن السابع في العالم العربي. فمن الجزائر إلى بغداد مرورا بدمشق، كان تأثير السينما المصرية ملموسا ومحسوسا في مختلف البلدان العربية على مدى أجيال.

وكان العصر الذهبي للسينما المصرية الذي استمر حتى منتصف ستينيات القرن الماضي، قد أظهر نجوما اكتسبوا شهرة عالمية مثل عمر الشريف ويوسف شاهين وجميل راتب. لكن بدأ تراجع السينما المصرية مع توقف الدولة عن تمويل الانتاج السينمائي في سبعينيات القرن الماضي وانتشار الافلام التجارية الأقل جودة.

إلى ذلك، تأثر القطاع سلبا بالتغيرات السياسية التي شهدتها مصر في العقد الأخير خصوصا عقب ثورة العام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وقد انعكست هذه الأوضاع تراجعا في الإقبال على صالات السينما.

ولكن بحسب خبراء صناعة السينما، كانت للأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا تأثيرات غير مسبوقة على الفن السابع المصري.

وأكد الممثل والمنتج شريف رمزي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "صناعة السينما المصرية سجلت خسائر كبيرة هذا العام".

استوديوهات خاوية

وأغلقت قاعات السينما في مارس/آذار الماضي قبل أن تعاود العمل مطلع الصيف، لكنّ الحكومة فرضت نسبة إشغال لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية لكل قاعة.

وفي عيد الأضحى الذي حل في نهاية يوليو/تموز، عرض فيلم واحد فقط وهو عمل كوميدي بعنوان "الغسالة" في حين أن ستة أو سبعة أفلام جديدة تعرض خلال موسم الأعياد في الظروف العادية.

وسجلت قرابة مئة ألف اصابة بفيروس كورونا في مصر، وفق الأرقام الرسمية التي تشير إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة اليومية منذ أسابيع عدة.

غير أن خبراء الصحة في مصر يخشون، كما في بقية أنحاء العالم، موجة ثانية لجائحة كوفيد-19 في هذا البلد الذي يتخطى عدد سكانه مئة مليون.

وأكدت الفحوص التي أجريت لكثير من الممثلين السينمائيين المصريين إصابتهم بالفيروس بعد مشاركتهم خلال أبريل/نيسان الفائت في تصوير المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان.

وتوفيت الممثلة المصرية رجاء الجداوي (81 عاما) في يوليو/تموز جراء إصابتها بالفيروس بعد مشاركتها في تصوير أحد المسلسلات خلال هذه الفترة.

وأصبحت أستوديوهات التصوير السينمائي خاوية الآن.

ووفق المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن نصف مليون شخص على الأقل يعملون في صناعة السينما و40% منهم يعملون بشكل دائم.

وقال رمزي الذي يملك شركة إنتاج سينمائي "لقد دفعنا مرتبات العاملين شهورا عدة وليس لدينا أي دخل".

وبلغت إيرادات قطاع السينما قرابة 70 مليون دولار من 33 فيلما العام الماضي.

وقال المنتج محمد حفظي لوكالة الأنباء الفرنسية "هذا العام نتوقع إيرادات أقل كثيرا ".

وتابع "سيتعين علينا الانتظار حتى السنة المقبلة من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي فهذا العام ربما تظل الأمور على ما هي عليه الآن".

منصات رقمية

وفي كل أنحاء العالم، دفع الإغلاق محبي السينما إلى اللجوء إلى المنصات الرقمية. وقد انضمت إلى المنافسة المحتدمة في هذا المجال منصة "واتش إيت" المصرية التي أطلقت العام الماضي.

وأوضح مصطفى بخيت أحد مسؤولي هذه المنصة أن "الاشتراكات زادت بأكثر من 30% في مارس/آذار".

وتابع: "خلال شهر رمضان بلغت نسبة الزيادة 89%" بسبب عرض هذه المنصة المسلسلات التلفزيونية الجديدة من دون الفقرات الإعلانية الطويلة التي تبثها قنوات التلفزيون خلال عرض الحلقات.

ويعتقد حفظي أن الانتقال إلى المنصات الرقمية "تطور طبيعي ربما سرعته بعض الشيء جائحة كوفيد-19". وإذ لاحظ أن هذه المنصات تغطي خسائر المنتجين أثناء الجائحة، شدد على أنها "لا تستطيع أن تحل محل قاعات السينما". وأكد أن "تجربة السينما تظل فريدة ومهمة وينبغي الحفاظ عليها".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك