طيران العال الإسرائيلي يطلق أول رحلة جوية تجارية من تل أبيب إلى أبوظبي

طيران العال ستسير أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات

كشف جدول مواعيد للرحلات الجوية على الموقع الإلكتروني لسلطة المطارات الإسرائيلية أن شركة طيران العال ستسير الاثنين أول رحلة على الإطلاق لناقلة تجارية.

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سيتم الاثنين إطلاق أول رحلة لناقلة جوية تجارية بين الإمارات وإسرائيل، إذ يمضي البلدان قدما في اتفاق لتطبيع العلاقات، وفق ما كشف عنه جدول مواعيد للرحلات الجوية على الموقع الإلكتروني لسلطة المطارات الإسرائيلية.

وفد إسرائيلي على متن الطائرة التجارية

ومن المتوقع أن تقل الرحلة المباشرة بين مطار بن غوريون في تل أبيب وعاصمة الإمارات أبوظبي وفدا إسرائيليا ومسؤولين مصاحبين للوفد من الولايات المتحدة، التي توسطت في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 13 أغسطس/آب.

وقال مصدر بقطاع الطيران إن العال ومنافستها الإسرائيلية إسراير تقدمتا بعروض لتسيير الرحلة. ولم يرد متحدث باسم العال حتى الآن على طلب للتعقيب.

ويكشف جدول مواعيد الرحلات عبر الإنترنت أن رحلة عودة من أبوظبي إلى تل أبيب مقررة بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ورقم رحلة الذهاب المسجل هو "إل.واي 971" على جدول مواعيد الرحلات الإلكتروني، في إشارة إلى رمزي دولة الإمارات وإسرائيل على الترتيب.

ولا توجد روابط جوية رسمية بين إسرائيل والإمارات، ولم يتضح ما إذا كانت طائرة ركاب إسرائيلية ستستطيع التحليق فوق السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية بإسرائيل، لخفض زمن الرحلة.

وأكد مسؤول بالحكومة الأمريكية أن مسؤولين من بينهم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب، سيكونون على متن رحلة العال التي تغادر تل أبيب في 31 أغسطس/آب في الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش).

وقال المسؤول الأمريكي إن العمل ما زال جاريا لتحديد المسار الدقيق للرحلة ووقت هبوطها.

وفي مايو/أيار، قامت طائرة تابعة للاتحاد للطيران برحلة من الإمارات إلى تل أبيب لتوصيل إمدادات خاصة بمكافحة فيروس كورونا إلى الفلسطينيين، مما يجعلها أول رحلة معلنة لناقلة إماراتية إلى إسرائيل.

والاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بانتظار مفاوضات بشأن تفاصيل مثل فتح السفارات والروابط التجارية وتلك الخاصة بالسفر قبل أن يتم توقيعه رسميا.

فرانس24/ رويترز

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