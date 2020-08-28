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فرض الكمامة في كامل باريس يدخل حيز التنفيذ

شبان على دراجات كهربائية في الشانزيليزيه في 27 آب/أغسطس 2020 © لودوفيك ماران أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : رابح خالدي 3 دقائق

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أنه على الفرنسيين التعايش مع فيروس كورونا، محذرا من موجة ثانية فتاكة. وفي سعي للحد من انتشار الوباء، أصدر كاستكس قرارا بإلزامية وضع الكمامة في كامل العاصمة الفرنسية باريس، باستثناء راكبي الدراجات الهوائية وممارسي رياضة الركض. كما شدد على إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة على الأراضي الفرنسية، مع إقفال مبكر للمطاعم في بعض المناطق. كل هذه الإجراءات تهدف لتجنب العودة إلى فرض الحجر الصحي العام لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد.