في الذكرى الـ57 لخطاب "لدي حلم": تجمع حاشد في واشطن ضد العنصرية وعنف الشرطة

في الذكرى السابعة والخمسين للمسيرة الشهيرة التي ألقى فيها زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ خطابه التاريخي "لدي حلم"، يتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة واشنطن يوم الجمعة ضد العنصرية واحتجاجا على وحشية الشرطة. هذه المظاهرة، تحت عنوان "ارفعوا ركبتكم عن أعناقنا"، تأتي في ظل توترات يعيشها المجتمع الأمريكي إذ يتهم الرئيس دونالد ترامب بتعزيز العنصرية داخل المجتمع، خصوصا بعد مقتل أمريكيين من أصل أفريقي وأبرزهم جورج فلويد.

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تجمع آلاف الأشخاص للقيام بمسيرة في واشنطن يوم الجمعة لاستنكار العنصرية والاحتجاج على وحشية الشرطة في ذكرى مسيرة عام 1963 التي ألقى فيها زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ خطابه التاريخي "لدي حلم". وفي هذا الخطاب الذي حمل عبارة تكررت كثيرا تحدث كينغ عن وقت يعيش فيه أطفاله "يوما ما في دولة لا يكون الحكم عليهم فيها بلون بشرتهم بل بسمات شخصيتهم".

وذكّرت المظاهرة التي نظمت تحت عنوان "ارفعوا ركبتكم عن أعناقنا" بمقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي مختنقا بعد أن ضغط شرطي أبيض على رقبته في 25 مايو/أيار في مينيابوليس، وأثارت وفاته حركة احتجاج لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود.

"حشود منذ الصباح الباكر بظل إجراءات كورونا"

ومنذ الفجر، انتظر مئات الأشخاص بصبر لقياس درجة حرارتهم قبل دخول المنطقة المحددة للتجمع، وهو إجراء يهدف إلى تقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا، وهم يرتدون قمصانا قطنية كتب عليها "حياة السود مهمة" أو "ما الذي يتطلبه الأمر؟".

وقالت امرأة سوداء تبلغ من العمر 47 عاما جاءت من سينسيناتي على بعد أكثر من 800 كيلومتر، "وصلتُ قبل السادسة صباحا. لم أنم كثيرا، رسالتي هي: أريد التغيير".

وقال دون كارلايل، وهو أمريكي من أصل أفريقي في الخمسين من عمره جاء مبكرا مع مجموعة من الأصدقاء، "نحن ننتظر المساواة منذ 300 عام. نحن بناة هذا البلد من الناحية العملية وما زلنا نعامل بلا إنصاف".

"مكبل اليدين في المستشفى"

وسيلقي خلال التجمع أفراد من عائلة جورج فلويد كلمة، وكذلك العديد من أقارب أمريكيين سود قتلتهم الشرطة.

كما سيتحدث أقارب جاكوب بليْك الذي أصيب بجروح بليغة الأحد في كينوشا، في شمال البلاد، فيما لم يتم بعد إلقاء القبض على الشرطي الذي أطلق سبع رصاصات في ظهر الرجل أو تُوجه اتهامات له.

وما أجج غضب عائلته وفقا لوالده هو أن الشاب البالغ من العمر 29 عاما قُيدت يداه إلى سريره في المستشفى بعد أن أصيبت ساقاه بالشلل. وقال الأب الذي يُدعى كذلك جاكوب بليْك لصحيفة شيكاغو صن تايمز: "لا يمكنه الذهاب إلى أي مكان، فلماذا كبلوا يديه؟".

أعادت هذه المأساة، وهي الأحدث في سلسلة طويلة، إذكاء حركة الاحتجاج وأدت إلى قيام تظاهرات عنيفة على مدى ثلاث ليالٍ في كينوشا، حيث قُتل شخصان على ما يبدو على يد شاب يبلغ من العمر 17 عاما أطلق النار من بندقية هجومية بعد أن انضم إلى ميليشيات يفترض أنها تدافع عن التجار المحليين.

كما أجج إطلاق النار على جاكوب بليك حركة احتجاجية غير مسبوقة في عالم الرياضة. فبعد قرار لاعبي كرة السلة في فريق ميلووكي باكس بمقاطعة إحدى المباريات، اضطرت الرابطة الوطنية لكرة السلة تأجيل عدة مباريات يومي الأربعاء والخميس. لكنها أعربت عن أملها في أن تتمكن من استئناف المباريات الجمعة أو السبت.

أما لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا فقد رفضت المشاركة في دورة نصف النهائي في سينسيناتي التي أرجأ المنظمون كل مبارياتها المقررة الخميس ليوم واحد. كما تم تأجيل مباريات لكرة القدم والبيسبول.

"تعنت ترامب"

وأشار القس آل شاربتون، أحد منظمي مسيرة الجمعة، عبر قناة إم إن إس بي سي، إلى أن تحرك الرياضيين "يمثل تغييرا ثقافيا حقيقيا".

وتابع: "كان الناس يسمعون نشطاء مثلي يقولون أشياء، لكن الآن هناك هؤلاء الرياضيون الذين يحبونهم هم وأطفالهم يقولون الشيء نفسه ويضعون مصدر دخلهم وسمعتهم على المحك، فهذا أمر حاسم".

وشدد شاربتون على أن دونالد ترامب "لم يذكر حتى اسم جاكوب بليك" أو حتى المتظاهرين اللذين قتلا في كينوشا، في خطاب ألقاه ليلة الخميس في البيت الأبيض مع انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، "هذا يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

ويصر الرئيس الأمريكي منذ أسابيع على الحديث عن العنف المرتكب على هامش التظاهرات ويعلن عن نفسه مدافعا عن "القانون والنظام" ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يتهمه بأنه يريد تسليم الولايات المتحدة إلى الفوضى.

واعتبر مساء الخميس أنه "إذا كان الحزب الديمقراطي يريد الوقوف إلى جانب الفوضويين والمحرضين ومثيري الشغب واللصوص وحارقي العلم، فهذه مشكلتهم، لكني كرئيس أرفض ذلك".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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