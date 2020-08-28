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هل سيصل الخلاف اليوناني – التركي إلى نزاع مسلح في شرق البحر الأبيض المتوسط؟

سفن حربية فرنسية ويونانية أثناء مناورة مشتركة، 26/08/2020. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 5 دقائق

تتسارع التطورات في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين كل من أثينا وأنقرة شرقي البحر الأبيض المتوسط. إذ أجريت مناورات تركية – أمريكية من جهة، ومناورات من جهة أخرى بين اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص. إلى جانب إرسال الإمارات العربية المتحدة طائرات حربية للمشاركة بمناورات مع اليونان. لكن المحلل الإستراتيجي جلال عبادي استبعد في حديث لقناة فرانس24 أن تصل الأمور إلى نزاع عسكري بين الطرفين، لكنه أكد أن تركيا مصممة على التنقيب في المناطق التي تعتبرها ضمن حدودها.