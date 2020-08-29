الاحتجاجات في طرابلس: حكومة الوفاق الليبية توقف وزير الداخلية عن العمل وتحيله على التحقيق

مظاهرة مناهضة للحكومة في طرابلس، ليبيا في 25 أغسطس/آب 2020.

قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية مساء الجمعة إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل بشكل احتياطي وإحالته على التحقيق الإداري، على خلفية فتح مسلحين مجهولين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي.

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أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية مساء الجمعة أنها قررت إيقاف وزير الداخلية عن العمل احتياطيا وإحالته على التحقيق الإداري، وذلك على خلفية إطلاق مسلحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة الأسبوع الماضي.

وأفاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان أنه قرر "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".

وقال المجلس في البيان إنه سيتم التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت في حقّ المتظاهرين".

وتقرر أيضا "تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة".

ومنذ الأحد، يتظاهر مئات الليبيين بشكل يومي في طرابلس احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود. وتخلل هذه المظاهرات إطلاق مجهولين النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح.

من جانبه، أعلن باشاغا في وقت سابق أن الاعتداء على المتظاهرين تم "من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام رشاشات ومدافع"، منددا بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين".

فرانس24/ أ ف ب

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