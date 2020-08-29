الدوري الاميركي للمحترفين: الاصابة تبعد بورزينغيس عن مافريكس في السلسلة امام كليبيرز

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ميامي (أ ف ب)

أعلن نادي دالاس مافريكس أن لاعبه العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس سيغيب عما تبقى من سلسلة الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد لوس انجليس كلبيرز بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وقال النادي في بيان أن بورزينغيس يتلقى علاجا لتمزق الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى و"يجري البحث عن المزيد من خيارات العلاج".

وتعرض اللاتفي (25 عاما) للإصابة في المباراة الاولى من السلسلة التي يتأخر فيها فريقه 2-3 على أن تقام المباراة السادسة الاحد، والتي قد تكون حاسمة لكليبيرز في حال الفوز في "فقاعة" اورلاندو في ولاية فلوريدا حيث تستكمل المنافسات في مجمع "ديزني وورلد" بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

سجل بورزينغيس 23 نقطة و7 متابعات في المباراة الثانية التي فاز فيها فريقه مقابل 34 نقطة و13 متابعة في المواجهة الثالثة التي خسرها دالاس، قبل أن يغيب عن آخر مبارتين.

وغاب الليتواني لأكثر من موسم بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في شباط/فبراير 2018، عندما خاض آخر مباراة له مع نيويورك نيكس.

حصل مافريكس على خدماته بفضل صفقة تبادل في العام التالي ووقع معه في تموز/يوليو 2019 على عقد لمدة خمس سنوات بقيمة 158 مليون دولار.

© 2020 AFP