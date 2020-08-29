بطولة فرنسا: رين ينتزع الصدارة موقتا

داميان ماير ا ف ب/ا ف ب

ادواردو كامافينغا (يسار) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لرين في مرمى مونبلييه في الدوري الفرنسي في 29 آب/اغسطس 2020.

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باريس (أ ف ب)

انتزع رين الصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه مونبلييه 2-1 السبت في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وحسم رين الشوط الأول بهدف بالنيران الصديقة حيث سجل لاعب وسط الضيوف داميان لو تاليك الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22.

وأكمل مونبلييه المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه فلوران موليه في الدقيقة 43، قبل أن يتساوى الفريقان عددا في الشوط الثاني اثر طرد مهاجم رين في الدقيقة 73.

واحتفل الكونغولي الأصل ادواردو كامافينغا باستدعائه للمرة الاولى الى صفوف المنتخب الفرنسي بتسجيله الهدف الثاني لرين في الدقيقة 77، قبل أن يقلص غايتان لابورد الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ووجه ديدييه ديشان الدعوة إلى الشاب الصاعد كامافينغا (17 عاما) بدلا من بول بوغبا المصاب بفيروس كورونا المستجد، في التشكيلة الرسمية المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الامم الاوروبية.

وهو الفوز الاول لرين هذا الموسم بعدما عاد بتعادل ثمين من ليل 1-1 في المرحلة الاولى، فيما مني مونبلييه بخسارته الأولى هذا الموسم في مباراته الأولى بعدما تأجلت مباراته مع ليون في المرحلة الماضية إلى 15 أيلول/سبتمبر بسبب مشاركة ليون في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع رين رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ليون الفائز على ديجون 4-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، ونيس الذي يحل ضيفا على ستراسبورغ لاحقا، ولوريان وأنجيه اللذين يلعبان مع سانت إتيان وبوردو على التوالي الأحد في ختام المرحلة.

ويلعب الأحد أيضا رينس مع ليل، ومتز مع موناكو، ونانت مع نيم، وبريست مع مرسيليا.

وتأجلت مباراة لنس مع باريس سان جرمان إلى العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل لمنح الفريق الباريسي حامل اللقب فرصة التقاط انفاسه بعد ايام من خسارته نهائي دوري ابطال اوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.

© 2020 AFP