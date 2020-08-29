سباق فرنسا للدراجات: إقصاء كل فريق مشارك في حال إصابة شخصين في صفوفه بفيروس كورونا

قرر القيمون على سباق فرنسا للدراجات الهوائية السبت إقصاء كل فريق مشارك من المنافسات في حال إصابة شخصين في صفوفه بفيروس كورونا. كما سيتم استبعاد الفريق إذا تبين أن الإصابتين كانتا في المسؤولين والموظفين. وينطلق السباق المؤلف من 21 مرحلة اليوم السبت في مدينة نيس وسط إجراءات مشددة، والتي صنّفها رئيس الحكومة جان كاستيكس الخميس "منطقة حمراء" في تصنيف "كوفيد-19".

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أعلن كريستيان برودوم مدير سباق فرنسا للدرجات الهوائية السبت أنه سيتم استبعاد كل فريق مشارك في الطواف من المنافسات في حال إصابة شخصين في صفوفه، بمن فيهم المسؤولين والموظفين، بفيروس كورونا.

وأوضح برودوم: "نبقى على قرار حالتَين من أصل 30 شخصا من فريق واحد ولفترة سبعة أيام"، مضيفا أن القرار اتُخذ من قبل الخلية الخاصة بمعالجة جائحة كورونا في الحكومة الفرنسية.

وكان الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (يو سي آي) قد اقترح يوم الجمعة أن يقصى الفريق بأكمله في حال إصابة اثنين من الدراجين الثمانية فقط.

يعزز هذا القرار الشكوك حول نسخة العام 2020 في أهم حدث للدراجات الهوائية في العالم، والذي تم تأجيله هذه السنة لمدة شهرين بسبب الأزمة الصحية.

وينطلق الطواف المؤلف من 21 مرحلة اليوم السبت في مدينة نيس وسط إجراءات مشددة، والتي صنّفها رئيس الحكومة جان كاستيكس الخميس "منطقة حمراء" في تصنيف "كوفيد-19".

ويعتبر المنظمون أن هذا الأمر كان متوقعا حيث سينطلق الطواف بغياب الجماهير عن خط الانطلاق، مع حظر وقوف السيارات على جوانب الطرقات خلال المراحل إضافة إلى خط النهاية.

وسيتحتم على الدراجين البالغ عددهم 176 من 22 فريقا ارتداء الكمامات في مناطق البداية والنهاية.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتفشى الوباء بشكل سريع في فرنسا، بعدما أعلنت السلطات الصحية الجمعة تسجيل أكثر من 7000 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

فرانس24/أ ف ب

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